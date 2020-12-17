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【香港經濟】香港失業率跌0.1百分點至6.3%　未反映保就業結束

宏觀解讀 16:32 2020/12/17

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港府統計處公布最新失業率數據，9月至11月經季節性調整的失業率6.3%，與前一輪公布的8月至10月失業率6.4%相比，跌0.1百分點，整體失業人數減少1.35萬人，最新為24.43萬人。就業不足率就跌0.4百分點，最新為3.4%水平，涉及13.31萬人。

由於第二期保就業計劃涵蓋至11月，香港最新失業率未分映保就業計劃結束影響，有金融機構預料，香港失業率明年才會見頂，或高見7%以上。

港府表示，9月至11月期間，各主要經濟行業當中，零售、住宿及膳食服務業、教育業，以及藝術、娛樂及康樂活動業的失業率（不經季節性調整）有相對明顯的下跌。當中，零售、住宿及膳食服務業失業率跌1.1百分點至10.1%。

勞工及福利局局長羅致光評論，勞工市場在9月至11月仍然疲弱，儘管該段期間疫情趨穩，勞工市場呈現輕微改善，然而鑑於最近的本地第四波疫情，勞工市場的壓力料會在短期內再次上升。政府會繼續密切留意相關情況，並會在有需要時推出針對性措施以支援受重創的行業。

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記者：麥德銘

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