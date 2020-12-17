【聖誕節】限聚令零售難捱？希慎利園區3大策略抗逆市　智能「聖誕老人」無懼疫情送禮物

香港疫情爆發第四波，希慎興業隨即在利園區推出三大無觸感宣傳策略，希望改變傳統推動方式，疫情下仍可讓顧客享受智慧化體驗主導的消閒購物旅程。

【營商策略】D2 place疫市不停步 持續舉辦推廣活動增曝光

1.Magical Christmas · 聖誕新年大激賞

面對疫情不穩，希慎興業即加強O2O數碼零售推廣策略，繼推出商戶電子現金券後，聖誕節再推出「大激賞」。活動結合擴增實境科技，顧客可以玩AR遊戲贏電子優惠券，更可以電子e-Gift形式送禮饋贈親朋好友。

是次活動吸引多個零售及餐飲商戶參與，包括@Cosme Store、Fresh、FILA等，預料能於聖誕及新年期間為利園區刺激人流，帶動消費，減輕第四波疫情對銷售的影響。

2. 無觸感智能「聖誕老人」

於12月18至19日及25至27日期間，無觸感智能機械人將以聖誕老人造型現身，遊走利園區一期及希慎廣場，與顧客歡度佳節。只要掃描機械人身上的QR Code即可參加「Magical Christmas · 聖誕新年大激賞」遊戲。

▲ 只要掃描機械人身上的QR Code即可參加「Magical Christmas · 聖誕新年大激賞」遊戲。

3. 免觸式智能泊車

希慎興業於利園區推出「免觸式智能泊車」服務，僅需一部手機、一個車牌號碼、一張八達通及一張信用卡，進行一次登記及驗證，從此進出區內停車場無需再伸手拍卡。費用即時自動從綁定的信用卡內扣除，閘門即場自動升起。希慎興業期望藉自動化智能社區，吸引更多駕駛人士來到利園區娛樂消費。

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責任編輯：葉泳珊