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【樓市現象】香港仔中心放售逾一年冇著落 業主接受現實低市價10%賣即沽出

股樓投資 16:12 2020/12/17

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踏入年底，疫情繼續不明朗，樓市氣氛也不及早前，部份放盤已久的業主開始更心急沽出物業。最近一名持有香港仔中心單位的業主，放售單位逾一年仍未沽出，最後將單位減價11%即成功沾出單位。

【疫市成交】業主劈逾17%沽連平台靚海景單位 首置客唔使「5球」買到港島區兩房，詳見【下一頁

香港置業首席高級營業經理郭詠詩表示，香港仔中心本月至今暫錄約5宗的二手成交，包括該行日前促成Ｄ座低層2室的成交，單位向西南，望屋苑廣場景，為2房間隔，實用面積約438平方呎。

【樓市現象】經濟差點慳錢好? 租客為減開支 由九龍轉租粉嶺樓，詳見【下一頁

郭詠詩稱，單位以約650萬元放盤超過一年，近日獲區內客接洽，雙方議價後減價約72萬元，以約578萬元成交，減幅達11%，實用呎價約13,196元。據了解，新業主為首置客，心儀單位裝修雅致新淨，在睇樓3次後決定承接上車。

資料顯示，原業主於1997年11月以約262萬元購入上述單位，持貨23年帳面獲利約316萬元，物業升值約121%。

位於港島南區的香港仔中心，是區內龍頭屋苑，屋苑靜中帶旺，且自成一局，屋苑基座設有商場，居民不假外求。香港仔中心於1979年落成，屋苑設有20座，共2,788個住宅單位。各單位均設有凸窗向外，增加房內空間，更使視野廣闊，光線充足。

【樓市前景】疫市下樓價免疫力極強 代理：明年樓市將現「爆炸式」上升，詳見【下一頁】]

 

 

 

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記者：陳詠妍

放盤 商場 疫情 香港仔 香港仔中心

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