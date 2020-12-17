【香港出口】10月出口貨量跌0.1%　輸往美國貨量跌2.2%

▲ 與去年同月比較，香港10月份對外商品整體出口貨量按年下跌0.1%；商品整體出口價格則按年下跌0.7%。（資料圖片）

繼較早前發表10月份商品整體出口貨值後，政府統計處今日（17日）發表10月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。與去年同月比較，商品整體出口貨量按年下跌0.1%；商品整體出口價格則按年下跌0.7%。

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今年首10個月與去年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌2.9%及5.1%；商品整體出口價格及進口價格均下跌0.8%。

輸往美國的整體出口貨量跌幅最大，按年跌2.2%；而輸往內地（-0.7%）及印度（-0.4%）亦下跌。另一方面，輸往日本（0.9%）及台灣（14.2%）的整體出口貨量則上升。

與此同時，輸往所有主要目的地的整體出口價格均下跌：日本（-1.5%）、美國（-0.9%）、台灣（-0.7%）、印度（-0.4%）及內地（-0.2%）。

至於進口方面，10月份的進口貨量按年升1.0%。當中，來自韓國（18.9%）、新加坡（11.1%）及台灣（10.7%）的進口貨量錄得雙位數字升幅。另一方面，來自內地（-1.8%）及日本（-5.0%）的進口貨量則下跌。



與此同時，10月份的進口價格按年下跌0.6%。來自內地的進口價格下跌2.7%。另一方面，來自日本（0.2%）、新加坡（0.3%）、韓國（1.1%）及台灣（3.9%）的進口價格則上升。

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責任編輯：朱悅瀅

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