  • 16°C
香港時間 : 20201217日 (四) 17:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港出口】10月出口貨量跌0.1%　輸往美國貨量跌2.2%

商業 16:34 2020/12/17

分享：

與去年同月比較，香港10月份對外商品整體出口貨量按年下跌0.1%；商品整體出口價格則按年下跌0.7%。（資料圖片）

繼較早前發表10月份商品整體出口貨值後，政府統計處今日（17日）發表10月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。與去年同月比較，商品整體出口貨量按年下跌0.1%；商品整體出口價格則按年下跌0.7%。

【香港出口】貿發局料明年出口貨值升5%　過半港商最憂疫情反覆

【香港出口】前景繼續疫弱　惟科技、電子產品需求錄增長

今年首10個月與去年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌2.9%及5.1%；商品整體出口價格及進口價格均下跌0.8%。

輸往美國的整體出口貨量跌幅最大，按年跌2.2%；而輸往內地（-0.7%）及印度（-0.4%）亦下跌。另一方面，輸往日本（0.9%）及台灣（14.2%）的整體出口貨量則上升。

與此同時，輸往所有主要目的地的整體出口價格均下跌：日本（-1.5%）、美國（-0.9%）、台灣（-0.7%）、印度（-0.4%）及內地（-0.2%）。

至於進口方面，10月份的進口貨量按年升1.0%。當中，來自韓國（18.9%）、新加坡（11.1%）及台灣（10.7%）的進口貨量錄得雙位數字升幅。另一方面，來自內地（-1.8%）及日本（-5.0%）的進口貨量則下跌。
 
與此同時，10月份的進口價格按年下跌0.6%。來自內地的進口價格下跌2.7%。另一方面，來自日本（0.2%）、新加坡（0.3%）、韓國（1.1%）及台灣（3.9%）的進口價格則上升。

【香港出口】10月出口貨值按年微跌1.1%　遠遜市場預期

責任編輯：朱悅瀅

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

相關文章

【香港出口】貿發局料明年出口貨值升5%　過半港商最憂疫情反覆
2020/12/09
【香港出口】貿發局料明年出口貨值升5%　過半港商最憂疫情反覆
【香港出口】前景繼續疫弱　惟科技、電子產品需求錄增長
2020/11/24
【香港出口】前景繼續疫弱　惟科技、電子產品需求錄增長
【香港出口】10月出口貨值按年微跌1.1%　遠遜市場預期
2020/11/24
【香港出口】10月出口貨值按年微跌1.1%　遠遜市場預期
【香港出口】9月出口貨量升10.3%　中國、台灣均錄雙位數升幅
2020/11/12
【香港出口】9月出口貨量升10.3%　中國、台灣均錄雙位數升幅
經濟 政府統計處 貿易 出口貨值 香港 中國 日本 美國

上一篇文章

【疫情第四波】零售、餐飲失業率竟下跌　惟勞工市場續受壓

下一篇文章

【香港經濟】4成企業對明年商業前景感負面　總商會料首季是失業率高峰期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

AlipayHK易乘碼即將登陸全港巴士線　即日起抽獎可獲300元電子禮券
AlipayHK易乘碼即將登陸全港巴士線　即日起抽獎可獲300元電子禮券
【疫市搵工】求職平台：月薪中位數1.3萬元　較年初大跌1成
【疫市搵工】求職平台：月薪中位數1.3萬元　較年初大跌1成
【晚市禁堂食】疫情下的冬至　餐飲業4億生意歸零　酒樓料堂食禁令續延長
【晚市禁堂食】疫情下的冬至　餐飲業4億生意歸零　酒樓料堂食禁令續延長
【逆市開店】珠寶品牌Sennet Frères「踩過界」設婚紗店　張敬軒任品牌歷史顧問
【逆市開店】珠寶品牌Sennet Frères「踩過界」設婚紗店　張敬軒任品牌歷史顧問
【BNO移民】英國裁員人數創歷史新高　37萬人飯碗不保
【BNO移民】英國裁員人數創歷史新高　37萬人飯碗不保
【疫市搵工】調查：應屆畢業生平均月薪為16,077元　錄5年來最大跌幅　逾4成畢業生感悲觀
【疫市搵工】調查：應屆畢業生平均月薪為16,077元　錄5年來最大跌幅　逾4成畢業生感悲觀