歌舞群組再有確診者離世 本港累積124人死亡

新冠肺炎疫情反彈，確診者病情更有插水式惡化傾向，比起之前的個案發病期較短，亦有更多確診病人短時間内死亡，令人懷疑病菌已經變種。被視為第4波疫情主要源頭的歌舞群組今日再有一名確診者死亡，香港因新冠肺炎離世個案至今累積至124人。

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確診病人為一名80歲男，有長期病患病史，居於大埔頌雅苑頌真閣，曾到金雞廣場，屬歌舞群組。北區醫院發言人指該名男病人，上月23日因發燒入住雅麗氏何妙齡那打素醫院接受治療，其情況持續惡化，於本月3日轉送北區醫院深切治療部，延至昨日（12月16日）晚上10時04分離世。

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根據衛生局資料顯示，截至正午，今日新增逾90宗確診個案，累積確診個案直逼8000種，市民應主要個人衛生，防止疫情散播。

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責任編輯：翁嘉陽