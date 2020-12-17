【2020稅貸戰】稅貸息最低1.26厘 邊間今年減息最重手？

▲ 華僑永亨信用財務新出稅貸，以1.26厘取代富邦，變今年的全城最低息。

税務貸款搶閘戰已近尾聲，過往勇於率先出擊的華僑永亨信用財務，今年姗姗來遲，新推名為「特低息」的稅貸計劃，息率最平1.26厘，為19間已出招者中最低。不過，「財仔」的玩法較特別，舉例以貸款額10萬元，還款期12個月計，包括免息免供及利息回贈等優惠。若上述優惠期完結，實際年利率為1.47厘。

金融機構紛推新稅貸計劃，息率詳情可按下圖觀看

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總覽已出招的19間業界，受歐美鬥放水（QE）的超低息宏觀大環境下，而聯儲局剛議息後，又再明言2023年不會加息，因此大部分業界今年已猛減税貸息，當中逾半數或10間銀行的息率更低於兩厘。

富邦劈息逾1厘 稅貸息低見1.28厘

本來論及今年劈幅最勁，是富邦狠削逾一厘至1.28厘，因而取代大新 （02356） ，原先曾膺今年的殺價王。不過，如今要數全城最低息，則以華僑永亨信用財務取代變一哥，該行擅打價格戰，去年首創自訂稅貸，由客戶釐訂息率。

至於目前3大最低息者，除了華僑永亨信用財務的1.26厘，富邦的1.28厘，緊接其後是大新的1.38厘；而虛擬銀行眾安的1.45厘為全城第4低，至於中銀香港 （02388） 的1.59厘則位列五甲。

其它搶攻綠色炸彈戰團的大行，且以低於兩厘息突圍者，還有渣打的1.75厘，東亞 （00023） 及花旗齊為1.78厘，以及工銀亞洲的1.97厘。

但消委會於本周二的記者會，提醒消費者銀行的超低稅貸息，多要求附帶條件，例如特選客戶等；若非專業人士等優先客戶群，又或符合指定要求，息率可以相差甚大，高低的實際年利率最多更達9.63厘。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪