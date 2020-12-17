惠康全新「笑住儲」及yuu積分獨家換購德國WOLL亞洲特別版廚具及家電用品 一系列粉色設計簡約時尚 給予你無限「繽Fun煮意」

惠康超級市場的「笑住儲」深受香港市民歡迎。今個月，「笑住儲」將載譽歸來，與德國知名品牌WOLL推出全新一輪的「繽Fun煮意」笑住儲計劃，產品包括三款廚房家電及三款鍋具。由12月18日起，凡購物滿港幣$60即可獲得笑印印花一個，顧客除了可以憑笑印印花，於惠康獨家換購一系列六款粉色設計的亞洲特別版廚具及家電用品外，更可首次以yuu積分換購，對於一眾yuu會員來說絕對是天大的喜訊！適逢新一年將至，大家絕對要把握這個機會，以繽紛色彩的廚房家電和鍋具，為你的廚房轉換全新形象，更能讓你輕鬆烹飪各款美食，盡情享受下廚樂趣！



優質廚具內外兼備 多款家電照顧不同所需

於惠康獨家換購的六款產品包括20厘米平底煎鍋、18厘米單柄鍋連蓋、24厘米鑄鋁鍋連蓋、多士爐、電熱水壺1.5公升及空氣炸鍋3.5公升。以粉色配合淺木設計的三款鋁製鍋具不但外型吸引，品質亦同樣優越，其不粘鍋塗層不但易用易清潔，而且導熱性強，更能用於明火及電磁爐，切合每個家庭所需。而三款家電同樣設計輕巧，而且性能極高，無論是炮製各款美食、作為早餐或下午茶的多士和即沖咖啡濃茶，均全面照顧周到。一系列六款功能及顏值極高的家電廚具產品於12月18日起開始換購，數量有限，換完即止。



20厘米平底煎鍋

140個笑印免費換領、40個笑印加$80或1,200 yuu會員積分加$100 (標準價HK$400)



WOLL鋁製不粘鍋塗層平底煎鍋結構堅固，不但具有優良的導熱性，更可用於明火及電磁爐，而且極易清潔，絕對是每個家庭的煮食好幫手。而其獨有的控油環能顯示1.5及3毫升的油量，特別適合追求健康飲食的一眾。





18厘米單柄鍋連蓋

210個笑印免費換領、40個笑印加$180或1,400 yuu會員積分加$200 (標準價HK$650)



淡粉紅色配以淺色木手柄的設計簡約清新，18厘米的尺寸大小剛好，而且能用於明火及電磁爐，極為方便。鋁製不粘鍋塗層堅固耐用，導熱性強，而且易用易清潔，可說是內外兼備的優質廚具。





24厘米鑄鋁鍋連蓋

370個笑印免費換領、40個笑印加$280或1,600 yuu會員積分加$300 (標準價HK$1,000)



鑄鐵鍋憑着其優秀的導熱能力，在近年成為最受追捧的廚具之一，而以鑄鋁代替鑄鐵的WOLL 24厘米鑄鋁鍋的重量比一般鑄鐵鍋輕約50%，卻擁有與鑄鐵鍋相似的表現，亦可用於明火及電磁爐。除此之外，此鑄鋁鍋亦非常適合用於時下最受歡迎的「慢煮」，讓你亦能一嘗成為專業級大廚的滋味！





多士爐（800w）

80個笑印加$160、40個笑印加$180或1,800 yuu會員積分加$200 (標準價HK$700)

*於2021年1月8 起可供換購



除了可作一般解凍及翻熱外，WOLL多士爐更備有即時停止功能，想取消烘烤時，只要按下即時停止按鈕，多士隨即彈出，不必拉動手柄，使多士爐不易損壞，更加耐用。另外WOLL多士爐亦有七種烘烤程度，讓你隨喜好製作不同脆度的多士，而其麵包屑托盤讓你能輕鬆清走麵包屑。





電熱水壺1.5公升

80個笑印加$260、40個笑印加$280或2,000 yuu會員積分加$300 (標準價HK$1,100)

WOLL無線電熱水壺輕巧方便，佩備不銹鋼壺內膽及Strix溫控器，雙層隔熱設計能減低熱水壺表面熱度，其保溫功能能有效保溫達12小時（60°C±5°C），比起一般水壺的保溫性能更為優越，不但令你省卻重新加熱的需要，更省電又省時！





空氣炸鍋3.5公升

80個笑印加$400、40個笑印加$420或3,000 yuu會員積分加$450 (標準價HK$1,500)



WOLL空氣炸鍋具有電子觸摸屏，讓你能輕鬆一觸設定不同模式：八款智能烹調模式包括肉類、雞、蝦、魚、薄餅、薯條、蛋糕及蔬菜任你挑選，你亦能自行設定80 -200°C的溫度及1-60分鐘烹飪時間，以滿足不同的食譜所需。除此之外，此空氣炸鍋容量大至3.5公升，足以烹飪一隻春雞，讓你在選材上擁有更大彈性。而其操作指示燈、過熱保護及防滑底能令你能令你更輕鬆及安心掌握烹飪過程。





於惠康超級市場

惠康超級市場於1945年成立，現為本港歷史最悠久的超級市場連鎖集團。自1964年起，惠康已成為牛奶有限公司的全資附屬公司。惠康擁有約8,000名員工，旗下現有約280間分店，遍佈香港每一個角落。



惠康每月服務顧客人次超過1,600萬，一直秉承為顧客提供一站式購物便利及以客為尊的服務承諾。惠康將繼續為顧客提供更多購物樂趣、更多物超所值的貨品及更佳的服務。



關於WOLL

創立於1979年的德國鍋具品牌WOLL一直秉承德國製造的高品質美譽，將傳統工藝與創新科技結合，每個鍋具均採用符合歐盟標準的食用級鋁合金，並以手工澆鑄製成，結合多項鑄造工藝，使鍋具的不黏功能更耐磨損，更堅固。

在製作高品質鍋具的同時，WOLL同樣注重產品的設計，確保其易用、清潔、易於儲存，令每個家庭能夠輕鬆享受烹飪的樂趣。



（資料由客戶提供）