【新股IPO】Vesync2148暗盤升逾7成一手帳面賺4090元 早段曾升一倍

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恒指升218點 藥股造好 ATM齊漲
Vesync （新上市編號：02148） 今暗盤，於富途暗盤表現較好。小家電股Vesync收報9.61元，較招股價5.52元高74.1%，一手（1000股）帳面賺4090元。Vesync於富途暗盤曾高見11.1元，升101%，若高位放出一手最多賺5580元。
|券商
|收報
|招股價
|變幅
|一手賺
|收盤時間
|富途
|9.61
|5.52元
|74.1%
|4090
|18：30
|耀才
|8.09
|46.5%
|2570
|19：30
|輝立
|9.16
|66.9%
|3640
|18：30
Vesync暗盤高低位追蹤
|券商
|最高位
|變幅
|一手賺
|最低位
|變幅
|一手賺
|富途
|11.1
|101%
|5580
|8.5
|54.0%
|2980
|耀才
|9.70
|75.7%
|4180
|7.5
|35.9%
|1980
|輝立
|9.78
|77.2%
|4260
|7.31
|32.4%
|1790
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責任編輯：謝卓榮