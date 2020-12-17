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【新股IPO】Vesync2148暗盤升逾7成一手帳面賺4090元 早段曾升一倍

新股IPO 18:31 2020/12/17

分享：

Vesync將於12月18日掛牌。

Vesync  （新上市編號：02148）  今暗盤，於富途暗盤表現較好。小家電股Vesync收報9.61元，較招股價5.52元高74.1%，一手（1000股）帳面賺4090元。Vesync於富途暗盤曾高見11.1元，升101%，若高位放出一手最多賺5580元。

 

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券商 收報 招股價 變幅 一手賺 收盤時間
富途 9.61 5.52元 74.1% 4090 18：30
耀才 8.09 46.5% 2570 19：30
輝立 9.16 66.9% 3640 18：30

 

Vesync暗盤高低位追蹤

券商 最高位 變幅 一手賺 最低位 變幅 一手賺
富途 11.1 101% 5580 8.5 54.0% 2980
耀才 9.70 75.7% 4180 7.5 35.9% 1980
輝立 9.78 77.2% 4260 7.31 32.4% 1790

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責任編輯：謝卓榮

香港股票 家電股 IPO Vesync（02148）

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