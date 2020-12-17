【2021展望】建銀國際料港股M型走勢 恒指最高29500　薦10大首選股 科技消費為主

建銀國際發表2021港股展望，預期明年恒指將呈先高後低的M型走勢，全年波動區間在23500點至29500點之間，看好2大投資主題，分別是經濟復甦下的價值及周期股，以及「十四五」規劃綱要相關概念股，並推廌10隻2021年首選股。

建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利在報告指出，儘管今年底至明年首季度全球經濟仍將受新冠狀病毒疫情所拖累，預計明年第二季度之後將隨著全球廣泛性接種疫苗，大概率將趨於收歛。而隨著經濟陸續解封和新一輪財政政策的效果顯現，將會推動全球主要經濟體陸續回到復甦軌道。

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他表示，後疫情階段預計貨幣政策將逐步回歸正常化，利率溫和回升，風險 資產估值將有所收斂，回歸以盈利驅動為主的模式。預期港股明年盈利將有15%左右增長，但估值進一步擴張的空間不大。指數的波幅將會收斂，但個股和板塊的分化將會加劇，選股變得更為重要。

建銀國際2021十大首選股及目標價：

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建銀預計，港股2021年全年大致呈前高後低的M型走勢，恒指全年波動區間在23500至29500點、國企指數9500至12000點、恒生科技指數7000至9500點。

在投資配置及主題方面，他指出需要關注全球經濟復甦預期下，價值和周期股的估值修復機會；而增長股短期估值壓力消化之後，仍是中長期配置的方向，而精選個股變得更為重要。通關一旦正常化，港澳本地股有估值修復機會。 另一方面就是重點關注「十四五」規劃綱要相關的主題投資機會：雙迴圈、自主創新、綠色發展等。

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記者：李兆明