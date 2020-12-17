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【租樓理財】大膽還價　筍盤多有減　夫婦八折租西九靚盤

股樓投資 15:53 2020/12/17

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臨近年尾，是傳統租賃淡季，業主為求盡快租出單位，往往只能減租吸客，終令租金持續受壓。香港置業黎俊華說，宇晴軒1座中低層C室，實用面積約604平方呎，附設平台，向南望內園景，月租原叫價28,000元，放租約一個月後，吸引區內客洽詢，終減租近兩成，變相原價八折放租，租金減至22,500元，實用呎租約37.3元，低市價約6%。據了解，新租客為夫婦，心儀單位裝修企理，兼附設平台花園，環境優美舒適，故睇樓兩次後，即決定承租。

值得留意的是，西九近期屢錄低市價的租賃成交。香港置業薛春華說，奧柏．御峯座高層D室，開放式間隔，實用面積約264平方呎，月租叫價12,000元，放租個半月後，吸引外區客洽詢，終以11,800元租出，呎租約44.7元，低市價約9%。

據了解，新租客為單身男士，心儀單位座向及乾淨企理，故睇樓一次，即決定承租。資料顯示，業主於2012年4月，以約370.1萬元購入上述單位，現享約3.8厘的租金回報。

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【租樓理財】情侶鋤租成功　低市價租浪澄灣　享高層全海景　嘆二人世界【下一頁

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撰文 : 黄卓賢

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