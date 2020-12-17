【BNO移民】分析師對英國聖誕零售銷情樂觀　消費者網購趨勢持續

▲ 外媒《CNBC》引述專家的分析報道，英國零售商仍能保持樂觀，當中有3大原因包括消費者將旅行的支出轉移至零售、養成網購習慣及消費可使心情愉快。（法新社資料圖片）

疫情打擊零售業，不少人都看淡今年聖誕期間的銷售，不過根據外媒《CNBC》引述專家的分析報道，英國零售商仍能保持樂觀，當中有3大原因包括消費者將旅行的支出轉移至零售、養成網購習慣及消費可使心情愉快。

【BNO移民】英國裁員人數創歷史新高 37萬人飯碗不保

【BNO移民】英國就業前景歐洲內最差 零售、服務業招聘意欲創新低

投資管理公司Quilter Cheviot的分析師Amisha Chohan向《CNBC》表示，疫情令英國許多家庭不能外出旅行，被迫增加了積蓄。根據英國國家統計局的數據，今年英國家庭儲蓄率從第一季度的9.6％上升到第二季度的29.1％，是自1987年有統計以來的最高記錄，她相信，這種強制儲蓄將在未來幾周起陸續釋放出來。

報道又指，英國零售商注意到疫情下在線銷售激增，根據市場調查公司eMarketer的數據顯示，英國消費者在2020年的網購支出將達1413.3億英鎊，按年增34.7%。隨着聖誕節英國許多城市仍有隔離措施，預計網購趨勢將在聖誕期間持續下去。

分析師補充，自疫情爆發，今年以來令人愉悅的事太少，不少英國人希望透過融入聖誕節日氣氛，令自己喜悅一點，因此見到消費者今年比往年更早開始聖誕節的購物。

【BNO移民】英國解封假日商店購物人流恢復 惟低於疫情前水平

責任編輯：朱悅瀅

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用