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傳有意競購Reebok 安踏全日反挫近半成

股樓投資 17:03 2020/12/17

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德國運動服裝製造商Adidas指，現正制訂集團的5年計劃，及審視Reebok的未來發展，集團或會將Reebok出售。最終決定會於明年3月公布。據報，安踏（02020）及擁有Supreme、The North Face的VF集團（美︰VFC）都有意競購Reebok。安踏現跌4.3%，報107.2元，成交16.8億元。

中證監計劃開徵數字服務稅 科網股中午不跌反升 詳情請看[下一頁]

外媒報導稱，Adidas行政總裁在疫情爆發前便打算以20億歐玩出售Reebok，但目前或需再下調作價。另有消息指，Adidas或會考慮將Reebok分拆上市。

【港股追蹤】瑞信降百威亞太評級至「中性」　憂慮潤啤青啤競爭加劇  詳情請看[下一頁]

過往，Reebok曾經是全球第三大運動品牌，於2005年Adidas為與Nike競爭，以38億美元收購Reebok。有分析指，多年來Adidas投放大量資訊發展Reebok，並努力提升其盈利能力，但去年Reebok僅增長2%，低於平均水平。去年Reebok全年銷售額為17.5億美元，截至今年9月底止，Reebok收入為4.03億美元，按年跌7%。

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撰文 : 趙家盈

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