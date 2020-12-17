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【南韓疫情】新確診連日破千宗 或首次全國封城

環球社會熱點 15:42 2020/12/17

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南韓新冠肺炎疫情持續嚴峻，新冠肺炎確診數字有增無減。南韓中央防疫對策本部表示，截至周四（17日）凌晨零時，單日錄得1,014宗新冠肺炎確診個案，確診個案連續兩日突破千宗。南韓連續一星期新冠肺炎每日新增逾800宗確診，符合升級防疫規範門檻。南韓防疫部門就疫情蔓延進行討論，考慮提升防疫響應級別至第3級，屆時或出現首次的全國封城。

南韓日增950宗確診創新高 較首波疫情嚴峻 【下一頁】

韓聯社報道，南韓單日新增1,014宗新冠肺炎確診個案，包括本地社區感染993宗及海外輸入病例21宗。

新冠肺炎確診數字雖然較前一天減少64宗，但已連續兩日突破千宗。其中以首都圈疫情最嚴峻，單日新增784宗新冠肺炎確診，包括首爾錄得420宗。

報道續指，國內新冠肺炎主要在社區傳播，除了親友聚會、餐廳、學校等日常空間外，疫情還在宗教設施、療養院等高危地方持續蔓延。

南韓爆疫病床近爆滿 首爾趕建「貨櫃病床」 【下一頁】

此外，南韓單日新增的新冠肺炎死亡病例首次超逾20宗，疫情形勢嚴峻。南韓防疫部門正進行慎重討論，考慮上調防疫響應級別至第3級，即南韓或會首次面臨全國封城。

南韓已連續一星期新冠肺炎確診數字達800宗以上，符合上調至3級防疫響應級別的標準。國內目前累計錄得約46,453宗新冠肺炎確診個案，634名患者死亡，死亡率為1.36%。

責任編輯：郭麗明

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