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【有「情」人@iM網欄】又叻又自戀會係點？自戀型性格障礙

名人薈萃 07:21 2020/12/21

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9月份曾經寫過一篇有關強迫型性格障礙，今日就與大家分享另一種特殊性格：自戀型性格障礙。你有沒有曾經對另一個人出現過以下想法：
    他好像目中無人，他的世界只有他自己！
    他好像缺乏換位思考的能力，從來都不會從別人的角度去理解事情！或者只是虛偽裝作地做！
    他好像無法理解或體恤別人的感受！或者只是虛偽裝作地做！
    他可能表現得很替別人著想、很貼心，但你總會隱約感覺到那份虛假和造作！他似乎是為了某種利益、權力、形象，或某一種意識形態而做「好的事」，但你知道這並不乎合他性格的本相！

臨床上，自戀型性格障礙患者一般具有以下特質和表現：
1.    妄自尊大，對自身的重要性有不切實際的幻想
2.    態度和行為傲慢、霸道
3.    對功名權力充滿幻想
4.    深信自己獨一無二、鶴立雞群、超凡脫俗
5.    無止境地渴求他人的崇拜和讚賞
6.    表現出莫名其妙的優越感和特權感
7.    習慣指使、支配、操縱、利用和剝削他人
8.    缺乏同理心，不願意感受和認同他人的情感
9.    經常嫉妒他人或者認為別人嫉妒自己

手段高明的自戀狂總是擅於偽裝，表面可以談笑風生、善解人意，甚至內斂謙讓，但他們往往是最危險的一群。這一類病態自戀狂精於心計，擅長操縱和獵取對他們產生錯誤信任或好感的獵物。病態自戀狂的世界只有他自己，他不會把別人當成人看待，在他眼中，人只有價值的區別，行為表現有如西方所描繪的吸血鬼一樣！

從心理治療角度而言，自戀型性格障礙患者表面上雖然自大狂傲，但他們本質上是自尊感低落，心靈空洞無物，因為天生缺乏同理心反應，所以從來都無法真切地感受到自己和他人。缺乏完整的自我定位，他們唯有借助外在的虛名標籤和附屬品來定義自己。病態自戀狂一般都不能夠接受別人的批評或者建議，他們會因此陷入抑鬱或暴怒。

營營役役去建立虛偽的自我形象，容不下一點點別人的批評和建議，可能就是病態自戀狂的人生寫照。

作者_Matthew Lee簡介：

天躍家庭醫學與輔導資深心理治療師，致力協助情緒病患者，除了處理病徵外，更著意引導他們去理解病徵背後所呈現的種種意義和生機。

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撰文 : Matthew Lee

欄名 : 有「情」人

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