【有故事的人@iM網欄】微小說： 曼珠莎華

突發新聞： 旺角交通黑點今午發生嚴重車禍。兩私家車迎頭相撞，其中一名男司機傷重當場斃命，旁坐的女乘客則昏迷，但送院後證實不治。另外有多名途人受傷，其中一名35 歲女子傷勢嚴重，目前仍未過危險期。

望鄉台

車禍中送院後證實不治的女乘客江小蘊，跟著牛頭馬面幽幽的來到陰間。

走至鬼門關，她見過鬼王，再走過長長開滿嬌艷欲滴的曼珠沙華（彼岸花）的黃泉路，來到三世石前面，看了她的前、今、來、三世的姻緣。

然後在奈何橋頭跟孟婆取了碗忘情水，爬上奈河旁的望鄉台，準備再眺望陽世最後一眼， 便拋下這一世的種種牽掛。

登上望鄉台，江小蘊草草一瞥。

這一生令她最忘不了的，是在車禍時坐在她身旁，比她先走一步的賀奕。

她喜歡賀奕，但只能把這心思壓在心底。

她知道賀奕的心尖一直有個人，她多年來沒辦法擠出這個人，但也沒辦法讓自己不再喜歡他。

於是從一開始，便註定這她對賀奕的苦戀沒有終點，只有永恆，永恆的單戀。

對江小蘊當年勇敢的告白，賀奕當然沒有接受，但也沒有讓她難堪，只說：「妳值得找一個比我更好的男人。」

之後賀奕不嫌尷尬，繼續與江小蘊維持淡淡的朋友關係，保持君子之交淡如水的友誼。

江小蘊在三世石上看到她的姻緣，今世沒結上賀奕，來生也不會。

她苦笑，罷了！

準備轉身離開，卻驚喜瞄望鄉台遠處的一個角落，是他，是賀奕！

賀奕在車禍中比江小蘊早離世，怎麼還沒渡奈河橋？

江小蘊滿心歡喜，想不到還有機會再見一面，說不定她倆的緣就在於一起走畢那奈河橋，那麼她的人生也勉強算是完美了。

她走近賀奕，看得更清楚。

賀奕一副氣定神閒又滿足的樣子，眉宇間更添份清爽。他面前沒有讓鬼魂忘情的孟婆湯，遠眺的方向也不是陽間，是從黃泉路來的分向。

他在⋯⋯等什麼？

三世石

賀奕在中學時已很喜歡藍思思。從大學轉到職場，幾年來百般追求都無疾而終。

藍思思跟沈亮結婚的消息，是賀奕畢生最大的打擊，他接受不了，馬上申請調職到國外。

兩年後，聽到沈亮在車禍身忙的消息，他馬上又申請調回來。

他下定決心，這次他不再放手。

想不到藍思思與先夫鶼鰈情深。

她之後便把心關得緊緊的，不留一分罅隙，也不允許任何愛情的火苗滋生。

年復年，她沒再把心思放在留任何男生身上，這當然也包括賀奕。

賀奕知道，他沒機會。

但他也知道，他可以再等。

所以當賀奕在黃泉路盡頭的三世石，看到他來世的姻緣刻著「藍思思」，他就知道，蒼天對他的眷顧，不在此世，也在來生。

帶著欣喜，他在最高點的望鄉台上等著。

黃泉路上鋪滿火紅的曼珠沙華（彼岸花），藍思思從上面走著，那景緻，對賀奕來說，就像她從紅地毯的一端走向自己。

「我會帶著妳一起喝過孟婆湯，一起走過奈河橋，下一世執著妳的手渡過。」賀奕對自己說的話就像結婚盟約的誓詞。

在人世間遇上車禍的藍思思，在醫院經過兩日搶治無效，也仙遊了。她來到陰間，見過鬼王，走過黃泉路。

在三世石上，她看到「沈亮」刻在她的這生。

她黯然，不太想回憶那些苦的日子。

然後看到「賀奕」，然后，「沈亮」刻在她的來世。

藍思思很高興，蒼天對她不薄，終於可以再與沈亮在一起。

在一起喝過孟婆湯的那刻奈，藍思思高高興興的對賀奕說：「我在三世石上看到，沈亮。」

▲ 圖片：Cecilia Ho

作者_寡言（梁偉英）簡介： 簡介 ：上班，是為謀生，寫作，卻是為延活。活得不好，生計也只能馬虎的謀過去。相對上班，更愛寫作，會請個假窩在coffee shop ，聽K-pop，寫寫寫。因經常忙於應付湧現的想法，靈感，所以寡言。

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