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【美國大選】有變數？佐治亞州重新審計郵寄選票等簽名

環球政治 18:10 2020/12/17

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佐治亞州宣布對全州的美國大選缺席選票進行簽名認證。

美國大選結果塵埃落定，民主黨的拜登成美國候任總統。但美國總統特朗普及共和黨人，仍質疑美國大選存在選舉欺詐。佐治亞州宣布對全州包括郵寄選票在内的缺席選票，進行簽名驗證重新審計，以證明是次美國大選未有遭到人為操縱。

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佐治亞州共和黨參議員多萊扎爾（Greg Dolezal）於社交媒體發文，稱他測試缺席投票驗證簽名程序，發現當他提交的簽名與其證件上的簽名不一樣，仍能成功收到缺席選票。

佐治亞州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）周三（16日）表示，接獲指控稱該州科布縣（Cobb County）未按程序驗證缺席選票簽名，宣布由科布縣開始，重新審計缺席選票簽名。

當局表示會與佐治亞州調查局合作，並已邀請佐治亞大學研究團隊協助審計全州範圍的缺席選票簽名。拉芬斯伯格指出，相關指控一直欠缺足夠調查根據，當局目前有義務重新審計，以恢復外界對選舉簽名驗證程序的信心。

佐治亞州務卿辦公室亦表示，該州重新審計簽名驗證不會影響選舉整體結果，有信心證明這次選舉並未遭到操縱。

責任編輯：鄭錦玲

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