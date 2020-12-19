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【酒遍世界@iM網欄】熱飲香料酒 DIY聖誕雞尾酒

名人薈萃 11:32 2020/12/19

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聖誕節即將蒞臨，但看來能夠外出慶祝的機會十分渺茫。酒吧雖然暫時需要關閉，其實就算在家中渡過普天同慶的時刻，也可以與家人朋友自製歡樂氣氛，以下就介紹簡單的方式來調製聖誕雞尾酒。

在歐洲非常普及的香料紅酒 mulled wine，使用紅葡萄酒 （但有時候也會使用白葡萄酒的配搭）和香料煮熱後，再加點蜜糖，就能製成聖誕飲品。此酒主要在冬天享用，特別是臨近聖誕節就更受觀迎。它的最大特色就是一款熱飲的葡萄酒，大家可以在最傳統的歐洲聖誕市集裡找到。

香料酒起源於羅馬時代，這年代的酒品質及口感都不如現在，香料能提升味道同時也擔當防腐的角色，可令酒保存得更長久。做法是將蜜糖和葡萄酒一起加熱，再放入胡椒、乳香、藏紅花和紅棗，讓香料的味道滲入葡萄酒裡，但由於加熱後，過程中部份酒精揮發，香料的味道過於濃郁，變成了一款帶點苦辣味的熱葡萄酒。然後，這款熱酒從羅馬帶到瑞典。瑞典國王將香料成份演變成加入薑、肉桂、小荳蔻和丁香。香味，跟現今的香料酒香味比較接近，醞釀著聖誕的氣氛。從17世紀開始，這種貴族酒就開始普及化並命名為Glögg。香料酒亦快速地在較低溫的國家（包括德國及中歐國家）成為冬天最受歡迎的熱酒。

若果大家希望在家裡炮製這款酒，製作方法簡單，只需要準備肉桂棒、丁香、糖漿、八角茴香、杏仁、葡萄乾及紅葡萄酒。材料都能在超市買到，簡單方便，能帶來溫暖同時亦擁有著特別的聖誕風味！

作者_Apple Cheung簡介：

活躍於葡萄酒界的導師及評審。熱愛探討世界各地葡萄酒文化。能用流利的英，法，西班牙語言交流，深入體會釀酒過程中的藝術，與愛喝酒的人發掘新資訊，帶給不喝酒的人新觀點，享受品嚐，購買及投資葡萄酒的奧秘。

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撰文 : Apple Cheung

欄名 : 酒遍世界

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