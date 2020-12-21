【宏觀術數@iM網欄】儘管世局人事不似如期 總會萬物回春

踏入12月尾，未來兩周本來於中外社會應皆是歡聚的日子。中國社會從古至今，均有「冬大過年」的說法，重視冬至（12月21日）一家人「整整齊齊」聚首一堂。習俗源遠流長始自殷商在冬至日祭天盛典。而在商、周及秦朝更有以冬至日作一年的「歲首」。因此之故，術數中仍有保留以冬至日作新一年預測，以和陰陽節令相應。例如奇門遁甲便強調冬至及夏至作年中氣機的分野，正如歌訣云：「陰陽逆順妙無窮，二至還鄉一九宮。」，當中二至便是夏至及冬至，一和九宮即是坎（北方）和離（南方）。

西方社會亦很重視聖誕節慶，除了宗教意義外，也是家人一年相聚的日子。關於聖誕節和基督降生的確實日子，因著曆法有不同意見，如東正教聖誕節便按儒略曆定在1月7日，也有教派定在其他日子，其實記念日如果按著曆法或循環周期作回歸，日子不同並無改其重要意義的，就如以太陽曆和太陰曆，每年生日也可有差異一樣。有趣的是亦有研究者認為當初定在12月25日可能和冬至日代表日照最短，陰盡陽生，三日後慶祝聖誕，就如復活節在受難節三天後有類同想法，而事實上每年復活節日期並非固定的，而是在春分節後第一個月圓之後的星期日，而之前的星期五更是受難節。這樣看似有趣地與節氣中的二分二至有著微妙關連。

回顧今年疫情蔓延全球，某些地區近期更要提高防疫措施，甚或封城，這個聖誕確未必如住日平安，甚至變得無奈的平靜。與此同時，因應社會時局變化，港人也渡過了不容易的一年。或許因對前程的擔心或外國移民條件放寬等原因，近來朋友間認真考慮著，甚或已忙著安排子女出外，或舉家移民者多起來，不自禁想起30年多前的移民風潮，也不期然想起達明一派的《今天應該很高興》，那時聽起來很有感觸，於今亦然。社會景況雖有類同，歲月無聲，昭華流逝，人事早經幾番變遷，雙鬢斑斑。據知歌詞原填詞人潘源良今年還特別填了首新詞作下集結局。

30年為皇極經世的「一世」，從1984-2043雖然同為鼎卦，而每10年按變爻而由不同的旬卦去掌管如下：

1983-1994 為「鼎之大有」 1994-2003 為「鼎之旅」 至今: 2014-2023為「鼎之蠱」代表鼎折了足，上期已作解釋

更多想著移問的朋友關心2024年後十年又如何，那時便輪到五爻動而成「姤」卦，爻辭為「鼎黃耳，金鉉，利貞。」卦象已到鼎的耳為黃色，抬鼎的棒也由銅所做，都有喻意貴重和富足之象，看似經濟社會會有較好的發展，但同時要留意爻辭表明必須利貞，即守正誠實才能獲益。而姤卦既有相遇之意，亦強調如果「女壯」便「勿用取女」，似是國際形勢必將更重視溝通而非對抗。

世情以外，這個12月無論天文學、又或是術數愛好者，反而應是多姿多彩的一個月份。

天文愛好者縱或未能親歷月中南美洲的日全蝕，剛過去的雙子座流星雨想必不會錯過。而在冬至日（21日）黃昏的木星和土星大會的天文奇觀，兩者相矩角度只有0.1度，是1623年以來相矩最近的一次會合，上次正值伽里略發明天文望遠鏡沒多久，人類科技文化自此以驚人速度發展。除了對天文有興趣外，星學中也視此次土木會合為開展新時代的時刻。如過往所提及，此次木土交會是從過往180年土元素周期星座，昂然步入新的寶瓶座風元素星座，正好迎接地運九運入氣，估計世局人事又將來個翻天覆地改變。幸而風元素周期重精神面，知性和溝通，而香港佈局得天獨厚，只要不妄自破壞風水大局，九運仍是黑暗後光明重生的，就如冬至的地雷復卦，陰盡陽生，一陽啟始，總會逐步萬物回春，成為地天泰卦。

▲ 土木會合 天文奇觀

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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