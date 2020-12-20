【山地悠遊人生@iM網欄】世界極北，最易賞極光的地方 (上)

加拿大橫刀鎮、 冰島、芬蘭、挪威都是一般人認識賞極光的地方。 北極是指地球最北90度，在北極圈極北座標78度，世界最北又有人居住的城市是Svalbard 斯瓦爾巴的 Longyearbyen 朗伊爾城，每年十月底至二月中為極夜， 超過100天不見天日， 是世上最容易看到北極光的地方，冬天幾乎每天都有北極光。 夏天有100多天極晝， 24小時白天。當我一聽到有這個地方，馬上訂機票。從挪威首都奧斯陸 Oslo， 每天有幾班航班直飛 Longyearbyen朗伊爾城。Norwegian來回機票約150～300歐元。

在奧斯陸機場42-43號登機口的地板上， 用中文寫著首詩：

或許那裏冬盡春衰

又一個夏季

光陰又一載

我只堅信終有一天你會歸來

守著我的許諾將你等待

世界上最北的機場 Svalbard Airport Longyear（LYR) ， 一下飛機， 黑矇矇的天空， 星星一直不休息， 在天空閃耀。賞極光要走進黑暗的地方，完全沒有燈光才能看出色彩，連有月光都不行，要在天氣晴朗無雲的夜空才能看到， 要不然只是一道白光！

訂機票前，先留意以下幾點：

＊最適合賞極光的季節是10月底至隔年2月。夏季是白晝現象，無法看到。

＊查看農曆， 選新月的那幾天， 每月初一， 初二， 初三最好。 避開滿月前後5天。

＊最少停留3晚，最好6晚以確保可以看到。有些人去芬蘭住最貴的玻璃屋1～2晚， 但最後失望而回。

＊極光指數以0～9級分類，指數越高越極光越強，建議下載極光app.

Svalbard 是挪威北海岸和北極之間的一組島嶼，不屬於國家， 挪威只是代為管理，當地政府不能發死亡證和出生證。Svalbard 是世上唯一判定死亡是違法的地方， 居民沒有死亡的權利， 70年前鎮上的墓地就禁止埋葬了，科學家發現屍體在永久凍土裡不會腐爛，一旦細菌氾濫， 後果嚴重， 而且保存在凍土帶的屍體成了被研究對象或病態戀屍者的獵物。病人和臨終老人必須離開，如果患了不治之症，會被送到挪威其它地方度過殘生。如果發身意外，當地政府會把屍體運到 Oslo。

所有孕婦在生產前一個月必須離開Svalbard，回自己國家，生完孩子後才可以回來。我住在一對波蘭小夫妻家，男的是建築工人，女的剛來一年，懷孕8個月了, 要回波蘭生孩子！ 他們缺錢， 所以把房間在 Airbnb 出租， 30歐一日， 家裡很舒服，離市區走路10分鐘。Longyearbyen 最便宜的旅館55歐元， 離市區走路要30分鐘。 市中心的酒店淡季120歐元，聖誕節和夏季最便宜250歐元。

才到幾個小時， 往窗外一看， 就看到片片白光， 是光污染下的極光。 男女主人都很友善， 因為24小時全是黑夜，在路上走要穿反光背心，屋主借給我一件。 我一個人在雪地裡向黑暗狂奔，因為暗才能看見色彩，只聽見靴子踩在雪地的咯咯聲，自己的呼吸聲， 還有自己的狂笑和尖叫。北極光在我頭頂跳舞，前後一共1個多小時，而且不光是綠色，還有淡淡的紫色和粉紅，精彩絕倫，很幸運來到這裏。 這是臉書上一個Svalbard 北極光組織拍到我當天看到的北極光。

https://www.facebook.com/rmerzlyakov/videos/1225648290784331/?theater

聽說見過極光的人會一生好運，不難理解，這麼神奇的現象，親眼目睹後對一切都存有希望。























作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

更多山地悠遊人生@山地姑娘（姚曉蘭）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！