【跟錢家學理財@iM網欄】三方面檢視你的強積金管理

強積金制度推行二十周年，是打工仔退休保障的重要支柱之一。要加以善用強積金作為退休生活的財務保障，就必需妥善部署和管理，讓資金透過數十年的滾存和複息效應，在控制風險的同時爭取理想回報。

打工仔不妨從以下三方面，評估你是否對自己的強積金採取最有效的管理方法。

定期檢視你的強積金結單

根據投委會對1,002名香港成年人進行的調查，少於半數受訪者沒有定期查閱強積金報表，有一成表示從來都不會查閱這些資料，主要原因包括無時間和不理解報表內容。

強積金投資或長達數十年，除了要關心賺蝕外，亦要學習閱讀報表並定期檢視基金選擇和表現。你可留意「帳戶資產增減摘要」列出期內賺蝕和財政期末結餘，「資產分布」則有所持基金單位數目及計算時價格，按理財目標和風險承受能力，檢視投資策略。

現時你亦可以透過受託人的網站或手機應用程式登入你的強積金帳戶，即時查閱你的戶口記錄，亦可以更新個人資料、轉換基金及調整投資組合。

化繁為簡 整合強積金戶口更易於管理

如果你曾經在幾間公司打工，就很大機會收到多份從不同強積金受託人寄來的強積金結單。每一份結單的投資組合、表現各不相同，不單在查閱報表時令人頭昏腦脹，亦難以理解自己強積金的整體投資情況；如要調動投資組合，更需花更多精神和時間處理。

要避免以上煩惱，最簡單的方法是把所有強積金整合至你現公司的供款帳戶，這樣你只需管理一個強積金帳戶。但若你不喜歡現公司的強積金計劃，你亦可以把強積金整合至一個你自己選定的強積金計劃。

按個人生涯規劃調動投資組合

決定強積金投資組合分佈時，建議按自己的年齡或投資年期制定強積金投資組合。年青人的投資期可能長達30-40年，有較長時間抵禦市場的短期波動，風險承受能力相對較高，可以考慮股票成分較高的投資組合，以爭取資本增值。反之，如果已達中年，由於投資期較短，便應減低股票比重，增加債券或其他低風險資產的比重。重點是隨著年紀增加，逐步減低投資組合的風險程度。建議大家定期檢視個人生涯階段的轉變，適切地調動強積金投資組合。

選擇強積金基金時，應考慮不同因素，不要只著眼過往表現或收費，或道聽途說地去作投資決定。可以參考積金局的「基金表現平台」，它除了提供長中短期的基金表現資料外，還有基金收費以及風險數據，助你全方位比較強積金基金，選擇適合產品。

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