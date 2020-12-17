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【涼風有信Vincent@iM網欄】總結2020庚子敗病年 術數看三大流年現象

名人薈萃 15:57 2020/12/17

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各位讀者好！自上一集出街之後，好多讀者都PM我，話我寫到好有世界末日的氣氛，令他們感到很不安。

 

不安是好事，才會更謹慎。其實筆者在過去多篇文章都有預言了今年12月將是疫情的全年頂峰。

上一篇更加清晰地指出，冬至之後將會進入 為期兩周的疫情黑暗時期，因為「雙子夾擊亅的緣故(子年子月) 。

無獨有偶，不知是上天有心整蠱，定是刻意提醒，前幾日就真的發生了一個20年才一遇的天文現象叫「雙子星」流星雨。

不論你有否看到流星雨，也請緊記21號冬至後，小心「雙子夾擊」下疫情的再惡化。Stay home save lives!

 

不過不管筆者的預測是怎樣，回想返，今年本人所貼中的兩大事件，包括拜登當選美國總統，以及12月是疫情的最壞時候，算是成績不錯。

當然我不是印度神童，沒他宇宙般巨大的名氣，在這裏只能默默提醒各位讀者接下來的路如何走，以及如何能夠趨吉避凶。

而事實上，當我看到身邊的朋友及讀者，都越來越留意我寫的東西，日復日更相信，這也是我心裡最感安慰最開心的事。

 

好啦，還有半個月就到2021年。

如果問你，總結你的2020年過得怎樣，你會怎答？相信絕大部分人都會覺得麻麻。

在這裏筆者想作一個小總結，在術數角度怎看2020年。

 

2020庚子年，筆者可以歸納出三大總結。

 

第一，金力衰弱，肺病蔓延。

庚子年，由極寒「子水」冷壞「庚金」，令主金的肺部發病，因而衍生了疫情。而金弱除了得肺病外，也寓意黃金不足，導至金價上升。

 

第二，武昌出事，文昌落陷。

庚子年的「子」，乃是流年的「武昌」。代表所有動態、活動的事。由於流年武昌是為病星，今年幾乎所有動態的事都不能做，所有人被迫留在家中防疫，活動一律取消。

武昌出事代表「武」字當災，難怪肺炎疫情首爆的地點在「武漢」，而上月發生的「跳老舞」事件，因「舞」即是「武」，亦屬動態，也應了犯武昌的禁忌。

另外「文昌」也落陷，全球小朋友被迫停課留在家中zoom堂，令學業低落。

 

第三，食神惡毒，全民戒食。

「食神」子水太惡，令庚金失力，意象尤如孩子惡過媽。由於食神亦代表進食，今年「進食」的問題亦令大眾頭痛。限聚令、禁晚市，令市民冇地方食飯，食肆做不成生意，頻頻結業。這都源於食神太惡毒。

 

還有數天就到冬至。筆者衷心希望大家留在家好好做冬，享受家庭樂。不理外面風雨再大，在家千日好。

祝大家身體健康！

作者_王賢訊簡介：
2019年仁濟醫院董事局主席。26歲加入善團，見過不少圈中有趣的人和事。喜歡用歌聲籌款，常發夢成為一個慈善歌手。喜歡觀人於微，觀人於「術亅。經濟學學士，環球金融碩士，都不及喜歡研究風水術數。試過記得朋友的八字，但忘記了朋友的名字。
Youtube: Singforcharity
IG: vince_dragon

 

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撰文 : 王賢訊

欄名 : 涼風有信Vincent

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