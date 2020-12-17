【小老闆生意經@iM網欄】產品定價都有策略？  探討提升銷售的定價方法

上期筆者跟大家分享過對處理客戶投訴的看法，客戶之所以有投訴，不外乎幾個原因，當中最常見的包括產品定價、產品質量等等。說起產品定價，究竟如何的定價才是最合理？今期筆者則以商家或賣家身分，分享對產品定價的看法。

低價產品不一定銷量好

是否低價錢的產品就一定是好？低價錢的產品就不會引起投訴？其實又不一定。舉個例子說，當兩件相同的產品放在不同的店舖售賣時，兩間店賣的價錢都不一樣，可能A店賣150元，B店賣100元。但不代表這件產品在B店賣100元就一定會比A店賣150元的銷量差；亦不代表A店賣150元就一定比B店賣100元的利潤高；更不代表這件產品在兩間店賣的價錢一樣就會銷量都一樣。

事實上，客戶不會知道商家背後的銷售策略，更不會知道商家的取貨成本價是多少。有機會B店賣100元比A店賣150元的產品成本價更高，只是商家採用薄利多銷的策略；亦有機會兩間取貨的成本價一樣，只是A店的商家更講求高利潤；又或者A店的舖租人工成本較高，所以才轉嫁至消費者。不論如何，客戶亦不會知道其取貨及開店的成本是多少。

然而，有機會同一件產品，A店賣150元相比B店賣100元的銷量好，背後關乎到客戶對兩間店分別的主觀想法。可能是店舖的所在地區、店主的背景、店員的服務態度等，均會成為影響客戶會否購買產品的重要關鍵。客戶有可能會想：為什麼同一件產品B店會比A店賣得便宜？是否B店的產品本身有瑕疵或不是正版？客戶的所有主觀想法均會影響到其購買意欲，所以不一定低價錢的產品就一定銷量好。

產品定價具備心理因素

如是此的話，商家要如何定價產品才最吸引到客戶？首先，產品定價前或先以同行的價格作指標，不能太過偏離行業定價的平均水平，太高或太低亦不可。除此，定價前應考慮店舖租金、人工及運輸的成本，定價一定要覆蓋這些成本仍有利潤空間可言。

再者，可參考9字尾或8未尾的定價策略，即是把商品定價為19、29、39......如此類推；或是定價為18、28、38......如此類推。十位數字減1或減2的定價策略會讓消費者產生減價不少於$1、$2的錯覺，即是$28、$29感覺好像比$30便宜一大截的錯覺。因此，不少商家會發現9字尾或8未尾定價的商品，其銷售量會比0字尾定價的商品好得多。

作者_Anna簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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