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【電子支付】順豐香港送貨接受PayMe支付　10元以上交易折扣3元

Hot Talk 14:54 2020/12/17

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順豐香港送貨接受PayMe支付

滙豐旗下電子支付錢包PayMe擴大服務範圍，順豐香港加入商用方案「PayMe for Business」，用戶使用順豐香港上門收派服務，或於遍佈全港約120個順豐香港網點，都可以PayMe支付。滙豐表示，由12月22日（周三）至2021年2月21日，當PayMe用戶使用順豐香港服務時，每筆港幣10元或以上的交易，可有港幣3元折扣的優惠。

滙豐解釋優惠詳情時指，有關優惠可與其他推廣、優惠或速遞服務現金券同時使用，合資格使用者須於出示PayMe付款前表明欲使用該優惠，但新優惠不適用於支付順豐智能櫃或相關的服務

滙豐表示，在2020年第三季，通過PayMe for Business處理的個人對商戶（P2M）交易量已超過2019年的全年交易量，而PayMe目前用戶逾200萬。

滙豐稱，PayMe用戶於順豐速運香港網點，需出示手機上PayMe應用程式所產生的付款二維碼，由網點員工利用現有銷售點終端系統掃描並收取PayMe付款。在上門收派服務方面，順豐香港的速遞員到達客戶派送或收件地點時，會以專用流動裝置掃描PayMe付款二維碼，收取款項。

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編輯：麥德銘

電子支付 滙豐控股（00005） PayMe

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