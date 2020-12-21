【Good Food,Good Mood@iM網欄】米芝蓮一星L'Envol 回歸極致優雅的法式fine dining

最近在無心插柳下看了一套名為《Heaven天國餐館》的日劇，開頭只為打發時間，後來越看越有味道，當中某些情節雖然有點誇張，但卻在某程度上反映了餐飲業的一些陋習，導演在資料搜集上的確下了點功夫，對身為餐飲業一員的我來說，看著看著，不時會發出會心微笑。神劇《東京大飯店 Grand Maison Tokyo》聚焦廚房及廚師團隊，這套輕鬆小品則對餐廳服務員的著墨較多。看到一班有缺點但有heart的樓面員工克服重重困難，把位於殯儀館旁的法國餐廳打造成深受食客喜愛的「美食天堂」，令人不禁慨嘆好員工世間難求。提起好服務，我便想起最近在米芝蓮一星餐廳L'Envol的用餐體驗。當晚為我們服務的女生名叫 Kiki，她的服務十分專業，雖然戴著口罩，但講解菜式的聲線適中，咬字清晰，節奏亦徐疾有致，而且甚具親和感，令我留下深刻印象。

說回L'Envol，這是一間由踏入餐廳的那一秒起，便能讓你感到它的fine dining氣派的那一種餐廳；用餐區裝潢十分精緻，以純白配搭金黃色調，以及柔和的大理石和磨砂青銅裝飾，令人感覺高雅而不俗氣。

當晚的Amuse Bouche餐前小點有四款：「朝鮮薊凍糕」、「阿拉斯加蟹肉沙律」、「三文魚薑餅」，以及「番茄無花果意大利火腿脆餅」，當中以後者最為好吃，味道鮮明且富層次感，很開胃。

麵包是法國餐不可缺少的一環，這裡提供黑麥、酸種（sour dough）及雜糧（multigrain）三款麵包，配搭昆布魚子醬與香檳味兩款牛油，前者味道較濃，是我在Arbor以外吃過較為喜歡的牛油。

第一道菜是「北海道海膽配紅蝦及小茴香他他」，齋看餸名及食材配搭已經無得輸；口感順滑的海膽和紅蝦肉走在一起鮮上加鮮，令我每一啖也珍而重之。

接著是「香煎法國龍脷魚配燒日本蘑菇及黃酒汁」，廚師把來自布列塔尼（Brittany）的龍脷魚（Dover Sole）連魚骨一起製作，起肉後肉質保持鮮嫩爽口，松茸不但能提味，更為餸菜添上一點亞洲色彩。

「法國鮑魚及香煎鴨肝配黑松露醬汁」是另一道睇完餸名已經想吃的菜式。法國鮑魚鮮味明顯、肉質爽口，配搭入口即溶、味道甘香濃郁的鴨肝，加上香脆的麵包薄脆，令味蕾經歷多重愉悅感。

主菜是「炭燒日本鹿兒島和牛柳配香炸薯球及水瓜柳汁」，A3日本和牛牛味豐富之餘又不會太膩口，最可愛的是那枚浪漫的心形炸薯球，香脆得像薯片，少女心瞬間爆發。

L'Envol的芝士車享負盛名，今日一見，果然名不虛傳，車上逾20款法國芝士，服務員會因應客人的口味而配搭出不同的芝士組合，亦會因應不同的芝士組合而挑選蜂窩、蜜餞、朱古力等佐料，十分講究。

吃完芝士，以清爽的「昆士梨果醬配椰子輕泡沫及粉紅番石榴雪葩」清一清味蕾，用香甜蛋白脆餅載著清新番石榴雪葩，底部有紅色莓果醬的酸甜，帶陣陣紫羅蘭清香，是一款毫無負擔的甜品。

L'Envol的餐後甜品車亦十分精彩，車上提供十多款甜點選擇，包括「焦糖燉蛋餡餅」、「栗子泡芙」、「紅桑子歌劇院蛋糕」、「手製水果啫喱糖」及多款朱古力等等，揀幾多款完全由你決定，款款精緻討好，一定能滿足你的sweet tooth！

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