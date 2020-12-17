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【港股追蹤】博彩收入未回暖 大行睇好邊隻賭股？

股樓投資 14:53 2020/12/17

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雖然內地已恢復自由行簽注，惟由於仍屬疫情時期，需要有多項檢疫措施，令旅客量仍未完全恢復。澳門博彩監管局早前公布，今年11月博彩收入錄67.48億（澳門元，下同）按年下跌70.5%，按月更下跌7.2%。總結今年首11個月，博彩為收入526.23億元，按年大跌80.5%。

花旗研究報告指，澳門12月首十三日賭收約30億澳門元，相等於日均收益2.57億澳門元，高於首六日的2億澳門元。該行預期，在新一波疫情下，內地和澳門政府持續對自由行政策維持審慎態度，維持12月賭收在65億元，按年跌72%的預測。

【港股追蹤】今年表現最差藍籌 被大摩報告唱淡，詳情請按見下頁

澳門立法會最新通過《2021年財政年度預算案》法案，其中預算案估計，明年全年博彩收入約1,300億元，料可徵收455億元稅收，較最初預算減少50%，博彩中介人佣金收入則只有2.1億元，減少30%。反映當局也預期博彩收入明年或不會出現報復性反彈。

而大行麥格理現時則對金沙中國（01928）睇高一綫，表示因應目前政府主力針對處理疫情和經濟復甦，或令延續目前牌照的可能性增加。相信投資者目前正給予行業溢價，反映長遠增長機遇，當中以金沙中國較佳，因此將股份目標價，由39元提升約8%，至42元，給予「跑贏大市」評級，以現價計，有約20%潛在上升空間。

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記者：葉志偉

 

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