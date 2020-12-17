【無牆醫院@iM網欄】鐵漢柔情——前線醫護在COVID-19疫情下的反思

那打素全人健康持續進修學院(英文簡稱NICHE)是雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會屬下的服務單位之一。學院成立以來，不斷透過教育及關顧活動、講座、研討會、科研及出版，推廣「全人健康，全人關顧」文化。當中“Care for the Carer”（「關懷照顧者」）是學院關心前線醫護的使命之一。今次，NICHE同工有機會接觸一位曾照顧2019冠狀病毒 (COVID-19) 確診患者的前線護士，與他聊聊近況，並藉此表達關懷、讚賞及支持。

阿輝是一名擁有二十多年臨床護理經驗的註冊護士，曾於不同醫院及社福機構提供護理服務，是護理界其中一位「熟手技工」。筆者跟阿輝相識多年，彼此已是志同道合的好友。筆者眼中的阿輝，做事從不拘泥小節，外表是錚錚鐵骨，內裏卻充滿綿綿柔情。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情之時，阿輝是首批自願進入亞洲國際博覽館社區治療設施的醫護人員之一。作為醫護人員，無論在任何崗位執行任務，最期待的事，莫過於看見病人康復出院。尤其在今次疫情肆虐下，這份期盼更特別殷切。阿輝回憶一次處理一位年輕媽媽的出院程序時，雙方交談的一幕，給他留下很深的印象；不但觸發了他對工作的反思，更改變了他對生命的看法。

猶記得當天滿心期待出院的年輕媽媽拖着行李箱，急不及待地走到自己的面前領取出院文件。當時阿輝心想，任何病人住了一星期多由表演場館改建成的治療地方，能夠出院回到溫暖的家，是世界上最美好的事情。因此，阿輝同樣地懷着興奮的心情，幫助這位年輕媽媽辦理出院手續。期間，年輕媽媽主動向阿輝道謝，並感激一班醫護人員日夜辛勞地照顧病人。接過道謝，阿輝突然想起，通常同一屋簷下的家人，一般都會一同受到感染。於是，他便向年輕媽媽問候其家人的狀況。年輕媽媽淡然地告訴阿輝，她的丈夫、仔仔、爸爸、媽媽、阿哥、阿嫂及姨甥也受感染，並分別在不同的醫院接受治療。面對這段回應，阿輝頓時變得莊重起來。年輕媽媽的言談雖然簡單平淡，但背後那份沉重，向阿輝直逼過來。阿輝知道，自己需要進一步走近年輕媽媽的內心，為她送上關心，於是便再問：「他們還好嗎﹖」年輕媽媽回應: 「爸爸因為這次疫情，已經走了! 媽媽好堅強，但還在醫院。其他人仍然隔離中。其實我們一家已經十分小心，但有家庭成員因上班而受到感染，導致整個家庭患病，我們都感到十分無奈。」說畢，年輕媽媽呼出一道長長的嘆息。阿輝形容，這道嗟歎，讓她呼出了心頭的長期抑壓。

阿輝想不到，只不過是一項微細的護理程序、一段平常的對話，卻引起了他對工作及生命的反思：「對於生老病死，我真的司空見慣了嗎？疫情期間，失去家人摯愛的心理狀況，我了解嗎？一直以來，是我在影響病人的生命，還是病人在影響着我？」

沉澱過後，阿輝對自己有此回應：「病毒雖然無情，人間卻有情，我們繼續以生命影響生命。但願疫情快過，天佑我們，天佑香港!」

阿輝，加油!

▲ 穿上全套保護裝備的醫護人員堅守抗疫最前線

▲ NICHE舉辦「團隊建立工作坊」，幫助參加者增強自信、凝聚力量並強化團隊效能

▲ 參加者在園藝工作坊中感受綠色的療癒力

▲ NICHE舉辦支援職系員工打氣日，藉此肯定及欣賞他們的默默耕耘，增添工作的正能量

更多無牆醫院的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！