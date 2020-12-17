【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑步無界限　走出自閉障礙  師生及SEN學童齊參與教大周年越野跑

其實只要有心，人人都可以跑步，跑步不分男女老幼，自閉症學童亦一樣可以。香港教育大學（教大）健康與體育學系最近舉辦周年越野跑，以「跑步無界限」為主題，首設融合組別，由空手道香港隊代表李振豪帶領教大師生及自閉症譜系障礙 (Autism Spectrum Disorder, ASD，下稱自閉症) 人士合力完成超級馬拉松賽事，提升大眾對自閉症的認知及了解。最終為期兩星期的越野跑賽事，超過160名教大師生及逾30名自閉症人士合共跑畢6,304.45公里，成績亮麗。

▲ 空手道香港隊代表李振豪表示自己以往較少機會接觸自閉症人士，很高興看到隊員都出盡全力參賽，跑出好成績。他又指教大同學對跑步運動充滿熱誠，積極向社會各階層推廣體育，這種精神令人感動。

自閉症是一種與生俱來的發展障礙，患者在社交溝通以至認知、情緒、行為方面都會有不同程度的困難和發展差異，除了影響患者與人互動的表現外，其行為亦會較重複及固執不變。不少研究指出，運動有助提升有特殊教育需要（SEN）學童的專注力，但坊間許多大型比賽都忽略特殊人士參賽的意願，因此教大招募師生與自閉症人士組成隊伍，讓不同界別一起體驗跑步比賽的樂趣。

最近小弟與教大健康與體育學系高級講師陳靖逸 Roy Sir傾過，他指出自閉症人士其中一個常見特徵，是經常重複做出某些動作，由於跑步是一項需要不斷重覆同一個動作的運動，所以他們會較容易接受這類型的運動，而長跑可以幫助他們提升其專注力及改善他們的身心健康。在長跑期間，他們亦需要時刻留意身邊的環境，亦能加強他們安全的意識。Roy Sir表示透過跑步，自閉症人士可以學習與人溝通及相處，而教大學生亦可加深對SEN學童的理解，累積特殊教育經驗，相互裨益。

今次活動都很有意義，究竟是因為什麼而促成？Roy Sir表示教大健康與體育學系一直致力於校內外推動運動文化，因疫情關係，今年的周年越野跑無法進行實體比賽，改以網上形式進行比賽，並希望參與者以體驗跑步樂趣為首要目的，而不是只追求速度，故此不限制參賽者跑步的時間與地點，鼓勵大家用跑步來探索香港的美景後「開心share」，讓其他人知道跑步的好去處及樂趣。由於不少人認為跑步沉悶，所以大會在今次比賽特設團體組，增加參賽者之間的交流，希望參賽者與隊友和其他人一起比拼，互相鼓勵。

▲ 教大招募師生與自閉症譜系人士組成隊伍，一起參加教大周年越野跑。

▲ 因應疫情，教大周年越野跑的啟動儀式亦改由網上舉行，而一眾教大生亦與自閉症組員在線上會面，提供網上跑步訓練。

Roy Sir表示，教大健康與體育學系經常鼓勵學生將運動從自身推廣到社會層面，為特殊學習需要人士提供支援，例如：為自閉症人士提供跑步訓練，以及帶領他們參與公開長跑比賽，所以大會今次以社會服務形式舉行是次比賽，為自閉症學童提供網上訓練，教導他們跑步的技巧、安全事項、體能活動，亦分享了跑步的心得和樂趣，更邀請教大同學與他們組隊，在比賽中鼓勵及陪伴他們，甚至拍攝短片教自閉症學童做運動，達到社會共融目的。Roy Sir又指有家長表示其自閉症孩子以往不喜歡運動，卻因為今次比賽而嘗試與家長一起，以跑步作為親子活動，提升親子關係和培養對運動的興趣，令人鼓舞。

至於教大是如何邀請到自閉症人士去參加今次跑步？Roy Sir表示，其實在今次比賽之前，健康與體育學系已為自閉症學童舉辦過幾次活動，包括長跑訓練及家居運動計劃等活動，所以特意邀請他們參與今次活動。今次參賽者大多數是中學生，亦有部分自閉症人士已在社會工作，他們不是專業跑手，但部份曾接受跑步訓練。Roy Sir指參加今次比賽的自閉症學童都根據自己的能力去跑，部分更每天跑8至10公里，其中一位短短兩星期累積跑步142公里，十分厲害。

▲ 教大健康與體育學系高級講師陳靖逸 Roy Sir表示，部份SEN學童在參與運動時是需要較多的協助，因此該學系會透過課程及社會服務的銜接，加強該學系學生參與及推廣共融運動，為SEN學童提供運動訓練，藉以推動更多SEN學童參與運動。

最近本港疫情又再次嚴峻起來，未知下次何時才會有大型的實體跑步賽事，但小弟亦希望在不久的將來，更多賽事能夠增加共融組別，無分你我一起跑步，讓大家一起活動更開心、精彩！

作者_Clayton Lauw簡介: 跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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