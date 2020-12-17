【一起酒過的日子@iM網欄】氣泡走晒點算？香檳要醒酒嗎？

香檳要醒酒嗎?

你有沒有遇過這樣一個情景：到餐廳點好香檳後，侍酒師從酒窖拿出香檳跟你確認一下，點個頭後閃身走到你身後然後靜靜地開瓶，再過一會帶回來的⋯⋯竟是一瓶空瓶？！噢，原來侍酒師把香檳倒進了醒酒器。

其實傳統以來，香檳醒酒是一個正常做法，因為從前釀香檳的技術還未成熟，酵母的殘骸會留在瓶內，要用醒酒的方法把酒和沉澱物分開才能飲用。但隨着釀酒的技術開始進步（加入了冷凍技術，逼出剩餘的酵母），這個步驟漸漸好像變得多餘了。

但隨着近年農莊香檳的盛行，大家對香檳似乎也開始有新的見解，例如會由前菜到甜點都一直配襯着香檳，而並非只把它當作餐前酒看待。又例如有不少人認為醒酒有助帶出香檳的味道。這個我90%認同。為什麼只是90%？在這裏說明一下。

對於香檳廠來說，通常印有年份的酒都是好年份的酒，是有收藏價值，值得陳酒的。例如上年才開始面世的 2008 年「神」vintage，無論是大廠如 Dom Perignon、Cristal 或者是較細型的Egly Ouriet和Pierre Peters，大家都一致認為「冇得輸」，值得存放，有的更說陳年空間達半個世紀或以上。我個人認為這個有點誇張，一於早飲早享受。那麼要開的話，可以透過醒酒的方法把硬朗的酸度和強烈的氣泡稍為溶化一下，醒酒也有助把溫度稍稍提高，令味道更加突出。

比較年輕的香檳，例如用上 2013年或以後才收成的葡萄，醒酒對味道也有提升。

另外，如果香檳酒廠以還原釀酒 reductive winemaking方法，也就是在釀酒的過程中相對減少酒與氧氣的接觸，盡量保持葡萄酒裡的果味和花香味，侍酒師通常也會建議飲用前先作15分鐘的醒酒，把還原味（聞起來有點像火柴的味道）揮發過後才飲用。

剩下來的，就是老酒了。放了三、四十年以上的老香檳，由於畢竟酒瓶不是完全密封，酒和氧氣有一定程度的接觸，而會變得比較脆弱。如果醒酒的話老香檳有可能會容易「散」，所以我並不建議。

▲ 醒香檳，最好用上幼長的醒酒器

醒酒？香檳會走氣嗎？

最後教大家醒香檳的方法。最重要是選一個比較幼身的醒酒器，確保氣泡不會走得太快，而且先倒入少量香檳，再搖勻醒酒器，有點像做蛋糕前把器皿塗上一層薄薄的牛油，那麼再倒入香檳時氣泡就不會衝着跑出來了。

作者_張天遠簡介： 前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒，轉轉折折間開始深入研究農戶香檳（Grower Champagne），並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

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