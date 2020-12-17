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【再創佳績】疫市出貨講時機　新世界又再睇得準　長沙灣商廈兩輪銷售全沽清

股樓投資 14:40 2020/12/17

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雖然疫情肆虐，惟新世界仍積極推售旗下全新物業，繼柏傲莊創出佳績後，新世界 （00017）再有新部署，出售位於長沙灣荔枝角道888號的商廈，更把握政府撤銷非住宅物業的雙倍從價印花稅的時機，於不足一周內，累售74伙，套現逾13億元，可見集團銷售團隊的功力。

項目今日舉行第二輪銷售，推出44伙，於一小時內極速售罄，成交價由734.1萬元起，至最貴3,373.7萬元，平均呎價約13,275元，最高呎價則見16,420元，創疫後區內新高。

市場消息指，一名投資者斥資逾3億元，購入中層全層樓面，以首兩輪銷售合計，項目共錄9組大手成交，且有兩成買家是投資者，以目前市況來說，情況罕見，或多或少反映市場看好長沙灣區發展。對投資者來說，價格當然重要，但更睇重前景，受惠政府活化工廈政策，長沙灣一帶近年變天，不少工廈已改建成商廈，加上交通基建及配套好，可轉型成新核心商業區。

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事實上，新世界近年積極投資長沙灣，政府早前先後批出3幅商業地，均由新世界奪得。新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛當時稱，集團十分看好九龍西發展，銳意於該區打造一個「新世界新興產業生態圈」。以今次出售的荔枝角道888號為例，新世界於2017年以約40.288億元投得。

資料顯示，荔枝角道888號將建成一幢樓高28層的甲級寫字樓，單位建築面積由502平方呎起，至最大2,613平方呎，全層建築面積則約24,044平方呎至24,426平方呎，預計2022年4月落成。

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撰文 : 黄卓賢

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商廈 鄭志剛 長沙灣 新世界 柏傲莊

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