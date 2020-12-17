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【港股追蹤】今年表現最差藍籌 被大摩報告唱淡

股樓投資 14:21 2020/12/17

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恒生指數今年至今跌近6%，但多隻藍籌股卻錄得雙位數跌幅，當中更有3隻股份跌幅超過40%（以昨日（16日）收市價計）。其中以中信股份（00267）跌超過45%，跌得最深。這隻弱勢藍籌今早低見5.41元，再創52周新低。

摩根士丹利（大摩）最新發表研究報告，將中信股份2020年至2022年的盈利預測，分別下調13%、9%及11%。主要是基於該行最新對中信銀行（00998）及中信證券（06030） 的模型預測所作出。

【港股追蹤】內地累計建逾70萬個5G基站 中移動股價仍然無起色，詳情請按見下頁

另外，該行亦將中信的非金融服務業務部間的經營不確定性考慮在內。故將股份目標價下調近15%，由8.6元降至7.32元，投資評級為「與大市同步」。雖然現價與目標價仍有逾30%潛在升幅，但目標價被下調一大截，對股份而言並非利好。

花旗早前亦下調對股份的目標價。該行指中信資產淨值折讓由今年8月底時的約37%，明顯擴闊至目前約57%，折讓水平由原來較歷史平均低1.5個標準差，進一步潛水至低3個標準差，相信大部分是由於恒指、國指、MSCI及富時指數均在今年9月作出調整，令集團在每個指數的權重降低。

故該行下調中信股份目標價，由7.8元降至6.6元，評級維持「中性」，相信集團近期缺乏正面催化劑，而且其股份交易量相對較低，指數調整對股價會造成長期負面影響。

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記者：葉志偉

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