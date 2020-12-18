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【美股分析】Tesla將入標指　分析師：遭剔除的公司股價表現或會更好

股樓投資 23:10 2020/12/18

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華爾街焦點股之一的Tesla將於周五（18日）收市後被納入標指，周五Tesla股價再破頂，一度升逾4%，突破680美元，自11月中旬道瓊斯指數公司宣布將納入Tesla以來，該公司股價已上漲超過50%，年初至今更逾6.5倍。

以最新市值約6,400億美元計算，Tesla在標普500指數中的比重將超過1.6%，同時取代美國公寓投資管理公司Apartment Investment and Management（AIRC）。

【美股分析】名單包括Salesforce及Amazon　大行料明年升幅最大的20隻美股【下一頁

【美股焦點】盤點2020年十大最強美股IPO　理想、小鵬十甲不入【下一頁

不過Research Affiliates創辦人Rob Arnott認為，一旦入標指後，Tesla股價將會進入下行，並影響指數回報。他引用過去31年數據指，當能夠進入標普100指數，即市值處於前一百位的企業納入指數後，隨後一年平均下跌7%；與此同時，遭剔除出去的股票平均跑贏指數20%，因此Arnott建議投資者可留意AIRC。

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