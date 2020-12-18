【美股分析】Tesla將入標指　分析師：遭剔除的公司股價表現或會更好

華爾街焦點股之一的Tesla將於周五（18日）收市後被納入標指，周五Tesla股價再破頂，一度升逾4%，突破680美元，自11月中旬道瓊斯指數公司宣布將納入Tesla以來，該公司股價已上漲超過50%，年初至今更逾6.5倍。

以最新市值約6,400億美元計算，Tesla在標普500指數中的比重將超過1.6%，同時取代美國公寓投資管理公司Apartment Investment and Management（AIRC）。

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不過Research Affiliates創辦人Rob Arnott認為，一旦入標指後，Tesla股價將會進入下行，並影響指數回報。他引用過去31年數據指，當能夠進入標普100指數，即市值處於前一百位的企業納入指數後，隨後一年平均下跌7%；與此同時，遭剔除出去的股票平均跑贏指數20%，因此Arnott建議投資者可留意AIRC。

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