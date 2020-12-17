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【大行報告】呢隻老牌地產股 明年50周年慶　中信里昂估派特別息 維持跑贏大市

股樓投資 14:37 2020/12/17

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中信里昂發表報告，預期信和置業（00083）2021財年可能因為50周年慶而派特別息，加上盈利能見度高，維持「跑贏大市」評級，目標價11.7港元，較現價10.5元，有約11%潛在上升空間。

截至今日2時半，信置報10.5元，下跌1.9%，成交額1,380萬元。

【港股追蹤】今年表現最差藍籌 被大摩報告唱淡 詳情請按【見下頁

報告指出，基於近期本地新冠疫情未見有好轉跡像，有機會令信和旗下酒店及租務業務在2021度仍受累，地產銷售預計短期暫未見回升。不過，信置坐擁384億元淨現金，以及逾240億元待入賬合約銷售額，毛利率也較高，將為未來盈利帶來高能見度。

該行因應入賬延遲及新冠疫情事件，把信置2021及2022財年盈利預測，分別下調3.3%及8.6%。仍維持「跑贏大市」評級，目標價11.7元。

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記者：李兆明

疫情 大行報告 香港股票 信和置業（00083） 中信里昂

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