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【美國疫情】内政部長伯恩哈特確診 原定與特朗普開會

環球社會熱點 14:05 2020/12/17

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美國的新冠肺炎疫情嚴峻，美國內政部長伯恩哈特（David Bernhardt）宣布確診新冠肺炎。伯恩哈特原定周三（16日）與美國總統特朗普舉行内閣會議，但伯恩哈特因確診新冠肺炎未有出席。另外，美國國務卿蓬佩奧曾與確診者密切接觸，需接受隔離。

【美國疫情】蓬佩奧需隔離 曾與確診者密切接觸  【下一頁】

美國內政部發言人古德溫（Nicholas Goodwin）證實，伯恩哈特周三的新冠肺炎病毒檢測結果呈陽性，但目前未有出現相關症狀。特朗普（Donald Trump）周三主持内閣會議，伯恩哈特按白宮指引於會議前進行檢測。伯恩哈特確診後，白宮未有將其列入與會成員名單。

蓬佩奧（Mike Pompeo）與確診患者有密切接觸，宣布在家隔離。美國國務院發言人表示，蓬佩奧的新冠病毒檢測結果呈陰性反應，但未有透露蓬佩奧曾與何人在何時接觸。

特朗普本人於今年10月確診，身邊也有多人曾確診，包括其夫人梅拉尼婭（Melania Trump）、長子唐納德（Donald Trump Jr.）、幼子巴倫（Barron Trump）、私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）、競選經理斯蒂平（Bill Stepien）及白宮顧問米勒（Stephen Miller）等人。

責任編輯：鄭錦玲

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