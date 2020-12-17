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日本禽流感延至12縣　累計300萬隻雞遭撲殺

環球政經 16:03 2020/12/17

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新冠肺炎持續，日本各地單日確診個案創新高外，禽流感又擴至12縣，目前累計共300萬隻雞遭撲殺。

【錄音流出】《職業特工隊7》團隊違反社交距離 湯告魯斯震怒警告【下一頁

綜合報道，東京都截至17日下午3時，單日增822人感染新冠肺炎。另一方面，日本農林水產省指，日本高知縣宿毛市一間養雞場飼養中，發現有雞隻被驗出有H5型禽流感病毒，約3.2萬隻雞遭撲殺。香川縣三豊市亦有一間養雞場驗出H5型禽流感病毒。

自11月5日在香川縣爆發首起禽流感疫情以來，目前已擴至12縣。至今，除了日本外，南韓和丹麥的家禽養殖場亦出現禽流感案例。

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責任編輯：黎淑雯

香川 日本高知 丹麥 疫情 東京 京都 流感 禽流感 新冠肺炎疫情

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