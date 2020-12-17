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【摺疊手機】Vivo摺機設計專利曝光　疑參照三星支援手寫筆

科技 13:41 2020/12/17

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最近有傳Vivo的新設計專利曝光，發現其設計參照Samsung的做法，同樣是支援手寫筆。

自三星（Samsung）推出摺屏智能手機後，摺疊式屏幕一直備受關注，上周就有消息指，來年將會有更多廠商推出摺屏智能手機進行競爭，包括Google、Oppo、Vivo及小米，或許會使摺屏手機更平民化。最近就有傳Vivo的新設計專利曝光，發現其設計參照Samsung的做法，同樣是支援手寫筆。

【摺疊手機】三星計畫2021年專注推摺機　取代Galaxy Note系列

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據外國網站LetsGoDigital報道，Vivo已於今年2月向世界知識產權辦公室（WIPO）申請外觀設計專利，是一項名為「顯示面板與流動終端」的設計專利，並在今年10月獲批和發布。

LetsGoDigital基於該專利申請，製作有關3D設計圖，發現Vivo的設計打算採用向內摺的屏幕，該屏幕可展開為平板電腦，與Samsung Galaxy Fold系列的設計相同。不過，其最大分別是中間的鉸位，Vivo特意預留擺放手寫筆的空間。

Vivo已於今年2月向世界知識產權辦公室（WIPO）申請外觀設計專利，是一項名為「顯示面板與流動終端」的設計專利。

Vivo的設計打算採用向內摺的屏幕，該屏幕可展開為平板電腦，與Samsung Galaxy Fold系列的設計相同。

【小米新計劃】小米計劃設無人電話工廠　年產量或破千萬部

據Vivo的專利申請文件顯示，附帶的手寫筆將採用軟膠物料製成筆尖，避免刮花屏幕。此外，手寫筆會以磁吸式附在機身插槽內，設計與現時的Galaxy Note系列亦是不謀而合。由於這是設計專利而非技術專利的申請，未知Vivo是否已解決相關的技術問題，暫時仍未透露支援手寫筆的摺機會在何時投產和上市。

責任編輯：施雯雯

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