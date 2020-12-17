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聯儲局維持低息　美元弱勢不改

宏觀解讀 13:37 2020/12/17

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聯儲局一如預期維持利率不變，但未有為資產購買計劃作出調整，只改動政策前瞻性指引，將繼續買債直至對就業及通脹目標取得重大進展。聯儲局按兵不動令市場稍為失望，但聯儲局維持鴿派立場，利率預測顯示聯儲局將2023年底前不會加息，美元進一步下挫至32個月新低的90.11水平。鑑於疫苗研發取得突破，聯儲局上調經濟預測，對經濟前景稍為傾向樂觀，意味大幅度加碼寬鬆政策機會不大。未來美元能否守住90大關，將對後市有啟示作用。

儘管美元積弱，人民幣卻未能突破6.5關口，事實上，人民幣市場已反映大部分利好消息，相反，中國國企債務違約問題，以及人行加大力度注入流動性，均對人民幣市場情緒造成打擊。年底前中國企業亦傾向在6.5水平進行購滙，令人民幣未能再下一城。與此同時，美國財政部發布外滙政策報告，出乎意乎將瑞士及越南列入貨幣操縱國，而中國則維持在觀察名單，外滙市場反應不大。筆者認為，去年美國將中國列入貨幣操縱國後未有太多實際後續動作，加上有關國家將有一年時間與美國進行磋商，而財政部將由新任財長耶倫領導，可能有較大空間處理有關爭議，市場對貨幣操縱國標籤的影響持較為開放態度。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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