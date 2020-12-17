【聖誕節】波鞋街商場特設Glamping打卡位　帳幕下嘆人氣美食兼掃靚酒

今個聖誕節，旺角波鞋街商場 THE FOREST舉行「THE FOREST Jingle Feast」。活動特設受盡年輕人喜愛的「Glamping」打卡位、戶外小店聖誕Pop-up等，大家可在真草草坪野餐嘆美食。

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精選活動（一）：

THE FOREST 的中庭設有Free Duty期間限定店，售賣機場免稅店中最受港人歡迎的貨品如烈酒、護膚品，保健品等，售價比免稅店更抵，部分歐洲美酒更低至$98一枝。

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精選活動（二）：

青花ATUM將餐廳戶外的真草坪佈置成超搶眼「Glamping」打卡位。在青花ATUM點選期間限定「聖誕小食Menu」後，便可與伴侶友人在帳幕下嘆美食。

精選活動（三）：

THE FOREST 商場內的三大人氣餐廳：BIGPACK Café 、Green Common及青花ATUM都分別推出聖誕餐單。

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精選活動（四）：

THE FOREST門口特設一檔檔歐陸簡約風流動車仔攤檔。流動車仔攤檔包括Chef & Taste、Green Common 、Twinkie Cookies；售賣極受歡迎的甜品純素朱古力brownies、流心麻糬曲奇、聖誕手工薑餅人曲奇、韓式煎蛋捲等。

另一矚目攤檔G.O.A.T Barbershop除了會售賣男士理髮產品，其外籍主理人Darrin更會與其復古電單車不定時「出沒」為客人即時恤髮。

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責任編輯：葉泳珊