【金融科技】證監會正式批核　OSL成香港首間認可虛擬資產交易平台

▲ 虛擬資產交易平台OSL為BC科技集團（00863）旗下，主要提供數碼資產如比特幣（BitCoin）等的交易。OSL亦於上週正式獲得SFC頒發的，第1類（證券交易）和第7類（提供自動化交易服務）受規管活動的牌照。

受新冠肺炎疫情影響，本地數碼科技獲看高一線，當中的金融科技更一枝獨秀，隨著電子交易、虛擬保險、虛擬銀行等應用開始在正式香港落地，虛擬資產亦漸受追捧，近日香港證券及期貨監察委員會（SFC）更批出全港第一個虛擬資產交易的牌照予OSL，相信虛擬資產未來將會持續火熱。

虛擬資產交易平台OSL為BC科技集團（00863）旗下，主要提供數碼資產如比特幣（BitCoin）等的交易。OSL亦於上週正式獲得SFC頒發的，第1類（證券交易）和第7類（提供自動化交易服務）受規管活動的牌照。OSL亦自願接受香港證監會數字資產監管框架規管，並通過香港證監會的審批流程，最終獲得上述牌照。此舉就讓OSL成為目前全球首個，獲得政府監管機構認可並在香港聯交所上市的公司及虛擬資產交易平台。

＞＞＞【金融科技】數碼化信用狀解決跨境貿易痛點 區塊鏈技術功不可沒

＞＞＞【華為OS】華為自強不息 鴻蒙OS 2.0手機開發者版本正式上線

OSL行政總裁Wayne Trench表示，對獲得SFC認可牌照感到興奮，未來會在平台上提供各種虛擬資產以及證券型代幣（STO）交易，並會嚴格做好用戶盡職調查（due diligence），防止虛假交易，並以守護用戶的虛擬資產安全為首要目標。「平台上將會提供加密貨幣Bitcoin（比特幣）、ethereum（以太坊）以及其他Stablecoin（穩定幣）的交易。」

▲ OSL行政總裁Wayne Trench表示，對獲得SFC認可牌照感到興奮，未來會在平台上提供各種虛擬資產以及證券型代幣（STO）交易，並會嚴格做好用戶盡職調查（due diligence），防止虛假交易，並以守護用戶的虛擬資產安全為首要目標。（受訪者提供圖片）

Trench強調，OSL是具備數碼資產錢包保險，且由四大會計師事務所審計的數碼資產交易平台，專注為機構和專業投資者服務。為使客戶在OSL交易平台正式上線時可順利進行交易，OSL將與專業投資者客戶溝通，進行交易前準備工作，預期在數周內宣佈客戶可以使用OSL。

用戶需為合資格專業投資者

虛擬資產成為近年投資新寵，但交易風險仍高，入場門檻亦未太清晰。Trench表示，用戶未來要在OSL平台上交易虛擬資產，必須擁有合乎政府規定的正規專業投資者牌照才可以。「專業投資者可以在平台上先註冊，系統會指令用戶提供各種文件，以通過嚴格的KYC（Know your customer）程序。」

Trench亦指出，開戶的程序和時間長短，取決於客戶遞交文件的情況，時間亦因人而異。「整個KYC程序完成時長，亦取決於申請的用戶是個人專業投資者還是企業客戶，短至日內完成，或第二日可完成。」其次，用戶在OSL平台上交易虛擬資產亦不需預先擁有加密錢包（crypto wallet）。「而用戶未來想將虛擬資產加密貨幣，存於自己擁有的加密錢包亦可以。」

▲ 比特幣、以太幣等虛擬及加密貨幣，未來將有更多合法合規的的渠道交易。（法新社圖片）

據了解，除了傳統投資者保障機制外，在牌照規定下，客戶存放在OSL隔離錢包的數字資產（包括比特幣）均有保險覆蓋，客戶需通過嚴格的開戶審查流程和反洗錢合規流程，為遏止市場失當行為，OSL將使用市場監控、交易監察及其它針對數字資產的防控措施。

據了解，除香港牌照外，根據新加坡《支付服務法》，OSL亦已正式向新加坡金融管理局申請數字資產牌照。資料顯示，在2019年及2020年上半年，OSL數字資產平台業務快速增長。據該公司於2020年8月12日發佈的中期業績公告，BC科技集團今年首6個月年化交易量達到紀錄錄的280億美元（約2170億港元），帶動集團收入同比增長47%。

＞＞＞2020年全球最吸金手遊 騰訊遊戲PUBG Mobile排名第一

記者：李彥煒