【輝瑞疫苗】美至少2箱疫苗存於零下80度 恐影響安全效用

美國疫情持續之際，輝瑞（Pfizer）疫苗在美國開始施打。美國有官員指，首批運送到美國的輝瑞疫苗中，有至少2箱輝瑞疫苗的運送期間，存放溫度過低的儲存櫃中。官員正調查該批受影響的輝瑞疫苗，會否因此而影響輝瑞疫苗的安全性及效用。

路透社報道指，這批疫苗送往加州的輝瑞疫苗，運輸期間儲存櫃一度跌到攝氏零下80度，比輝瑞建議的放置於零下70度低。

美國一護理員接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏 【下一頁】

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）指，輝瑞部份疫苗亦出現生產問題。阿扎爾表示，當局會為輝瑞提供全力支持，以確保他們能夠為美國民眾生產疫苗。

路透社引述有美國官員指，美國多地即將出現的暴風雪，大型物流公司聯合包裹 （United Parcel Service）、聯邦快遞（FedEx）正在今周研究緊急應變計劃，研究如何安全運敬疫苗。

美國發現1樽輝瑞疫苗可打7劑 料增加供應 【下一頁】

輝瑞疫苗存放要求嚴格，需儲存在攝氏零下70度的環境，令運送疫苗時存在一定困難。輝瑞早前為新疫苗特別設計了一款暫時存放的容器，每個可保存約1,000至5,000劑疫苗，靠乾冰維持極低溫，可維持疫苗5日不變質。若持續更換新的乾冰，則可維持最多15日，直至運抵冷凍庫。

責任編輯：林嘉莉