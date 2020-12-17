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【虛擬貨幣】聯儲局維持「鴿派」 比特幣升穿22000美元創新高

股樓投資 13:27 2020/12/17

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虛擬貨幣資訊平台Coindesk顯示，比特幣周三（16日）晚上突然大幅升至超過20000美元，周四（17日）比特幣延續升勢，中午曾升穿22000美元，創歷史新高。截至下午一時，比特幣報21,887美元，一日升幅達12.7%。

【美國禁令】MSCI明晟宣布下月5日起 剔除10隻中資指數成分股

周三美國聯儲局舉行本年最後一次議息會議，主席鮑威爾（Jerome Powell）承諾，會維持零利率政策至2023年，又指將會使用各工具保護經濟，又指會維持現時每個月約800億美元的買債規模，直至對達至物價穩定及充份就業有明顯進展。

有機構投資者Scott Minerd接受外媒訪問時指，認為聯儲局放寬貨幣政策，故看好稀有性如同黃金一樣的比特幣，加上比特幣數量設有上限，認為其價值可達至40萬美元。聯儲局維持現有放寬政策除了令比特幣上升外，美元指數則持續下跌，最新已跌至90.04，至於金價則重上1850美元以上水平，最新報1867美元。

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撰文 : 林展鋒

貨幣政策 經濟 虛擬貨幣 議息 鮑威爾 指數 美元 比特幣 美國 新報

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