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【美國疫情】蓬佩奧需隔離 曾與確診者密切接觸

環球社會熱點 13:39 2020/12/17

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美國疫情嚴峻，美國國務院周三表示，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）因與新冠肺炎確診患者有密切接觸，蓬佩奧決定自我居家隔離。美國國務院發言人沒有透露蓬佩奧曾與何人在何時接觸，但指蓬佩奧在新冠病毒檢測中呈陰性反應。據悉，蓬佩奧周三於國務院舉行的最後一個大型室內派對，已決定取消。

特朗普照辦白宮節日派對 無社交距離捱轟 【下一頁】

《華盛頓郵報》（The Washington Post）報道，周二於國務院舉行的其中一個室內節日派對，早前因邀請逾900多名人士參加，而被衛生專家及民主黨黨員炮轟，狠批蓬佩奧及其夫人於新冠肺炎疫情下，仍舉辦具潛在傳播風險的大型聚會。

由於不少人擔憂新冠肺炎疫情，最終答應出席聚會的人數只有約70名，聚會當日出席人數甚至更加少。

國務院於周三表示，蓬佩奧因曾與新冠肺炎患者接觸，目前正在自我隔離。蓬佩奧已進行新冠病毒測試並呈陰性反應，但基於美國疾病管制與預防中心（CDC）指引，蓬佩奧會在部門的醫療團隊密切監察下隔離。

但國務院未有透露蓬佩奧是否在節日派對當日接觸新冠肺炎確診患者，僅強調出於私隱原因，不會透露確診患者的名字。

白宮有官員據報 染新冠肺炎重症需截肢 【下一頁】

蓬佩奧原定於周三與美國總統特朗普進行內閣會議，由於需要居家隔離，白宮拒絕回應他會否透過其他途徑參與交談。

至於國務院同日所舉辦的年內最後一個大型派對，亦基於蓬佩奧正進行居家隔離而最終決定取消。

責任編輯：郭麗明

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