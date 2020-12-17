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【輝瑞疫苗】美國發現1樽疫苗可打7劑 料增加供應

環球社會熱點 13:07 2020/12/17

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美國發現原本一樽可接種5劑的輝瑞疫苗，部分疫苗樽竟可接種6至7劑。

輝瑞疫苗於美國獲得許可，美國正展開大規模接種。美國全國各地運送輝瑞疫苗期間，有醫院藥劑師發現，原本一樽可接種5劑的輝瑞疫苗，部分疫苗樽竟可接種6至7劑。上述發現料可增加輝瑞疫苗的供應，讓更多人接種輝瑞疫苗。

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《紐約時報》報道，輝瑞（Pfizer）與BioNTech共同研發的新冠疫苗，料於今年底可向美國供應最少2,500萬劑。輝瑞疫苗需接種兩次，因此上述數量的疫苗足夠為1,250萬人接種。但美國政府目前只分發其中290萬劑疫苗，率先供應前綫醫護、療養院長者和工作人員接種。

猶他州有藥劑師周二（15日）報告，當他們以生理鹽水稀釋疫苗及注入針筒，發現他們抽取5劑疫苗後，疫苗樽内仍剩餘額外劑量。當時猶他州的衛生部門曾建議，藥劑師不要使用剩餘劑量進行接種。

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特朗普將接種輝瑞疫苗 但由醫療團隊決定最佳時機 【下一頁】

但美國食品及藥物管理局（FDA）發言人其後證實，鑒於突發公共衛生事件，當局建議可完全使用獲得的每一劑全劑量疫苗。但當局提醒醫護人員要避免混合使用多個疫苗樽内剩餘的劑量，以免出現污染。

輝瑞發言人則表示，抽取5劑後的疫苗樽内剩餘的疫苗數量或有分別，取決於醫護人員使用的針頭及針筒類型。輝瑞建議負責疫苗接種的人員在使用剩餘疫苗前，應先徵詢所屬機構意見。

責任編輯：鄭錦玲

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