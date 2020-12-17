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【宏觀中國】扶持小微企渡難關　明年或更多減稅降費措施

股樓投資 12:52 2020/12/17

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據內地報道，發改委等部委對今年降成本「清單」任務完成情況和落地實效進行摸底調研，並開始蘊釀明年降成本工作的思路。

【新股IPO】微醫將完成3.5億美元融資 傳明年來港上市 估值達120億美元，請看【見下頁

資料顯示，今年7月發布的23項降成本措施已全數落地，全年新增減稅降費超過2.5萬億元（人民幣，下同）。其中，上半年降低物流成本已超過990億元、另預計全年減免電費超過1,100億元。

業內預期，明年將有更多改革方法爭取降低企業負擔，包括通過稅制改革來獲得減稅的進一步空間。截至10月，首10個月全國新增減稅降費2.2萬億元，當中新增減稅便達7,461億元，新增降費約1.5萬億元。

無他，目前疫情和外部環境仍存在不確定性，一些行業恢復狀況還不樂觀，部分小微企業和出口企業面臨不少困難，需要扶持政策，來鞏固經濟復甦的勢頭。

【A股布局】須防新增社融負增長　招商證券估明年A股先高後低，請看【見下頁

稅制改革的討論之一，便是適度降低間接稅比重，適度提高直接稅比重。分析指，降低間接稅比重，有助企業減少生產成本，發揮稅收公平作用，亦有利於前期投入大的新經濟企業降低稅負，促進企業成長。

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記者：林衛

中國 減稅 行業 中華人民共和國國家發展和改革委員會 經濟

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