【騰訊股價】5款手遊今年全球營收超78億 騰訊佔兩席

▲ 騰訊旗下《PUBG Mobile》為今年最吸金遊戲，營收達26億美元。

新冠肺炎疫情帶起全球打機熱潮，商店情報機構Sensor Tower數據顯示，今年共有5款手遊營收超過10億美元（約78億港元），為歷年最多，騰訊 （00700） 佔兩席，分別為《PUBG Mobile》及《王者榮耀》。騰訊半日報576.5元，升0.9%，成交38億元。

根據統計，騰訊旗下「吃雞」手遊《PUBG Mobile》（內地版本《和平精英》）成為2020年全球最吸金手遊，在App Store及Google Play的總營收接近26億美元（約200億港元），按年增加64%。騰訊另一款王牌手遊《王者榮耀》（海外版本《傳說對決》）則居亞軍，營收25億美元（約194億港元），按年升43%。

排名第三位的為《Pokémon GO》，年內營收達到12億美元，同時為《Pokémon GO》上市以來表現最好年份。以色列工作室Moon Active開發的《金幣大師》（Coin Master）排名第四位，吸金11億美元，按年增長超過2倍。跨平台沙盒遊戲《機器磚塊》（Roblox）則位列第五，營收倍增至約11億美元。

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編輯：陳健婷