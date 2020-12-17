【科企反壟斷】Google在美面臨第三個反壟斷訴訟　跨黨派合作

▲ Google在美面臨第三個反壟斷訴訟

環球大型科網股年內股價、業績亮麗，近期中國、美國以至歐洲都有針對科企涉嫌壟斷的監管聲音。Alphabet（美：GOOG）旗下搜索業務Google繼被美國司法部、德州總檢察長牽另外9個州份提出反壟斷訴訟後，外電引述消息指，另一群美國不同州份的總檢察長擬提起第3個法律訴訟，針對Google的反競爭行為。

路透社引述消息指，至少36個州份或地區、跨黨派檢察總長擬提訟，控告Google 違反反壟斷法。報道指，訴訟會指控Google 利用網上搜尋主導地位，將自家產品的搜尋結果放優先於「自然搜索結果」，不利其他競爭對手。

阿里巴巴、閱文遭市監局處罰50萬、「互聯網非反壟斷法外之地」，詳情可見【下一頁】

報道指，相關控告也會提及Google 利用反壟斷行為，擴大在智能家居、智能喇叭以及電視和汽車軟件等新興產品的競爭優勢。

若相關訴訟成立，Google 將面臨罰款、分拆或重組現有業務。

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編輯：麥德銘