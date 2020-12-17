【煞停建校】馬雲任校長　湖畔大學雲南分校因規劃調整停止招標

由馬雲擔任校長的湖畔大學，其雲南分校於12月10日終止招標規劃。

據內地《春城晚報》報道，昆明市西山區滇池西岸片區徵地拆遷工作指揮部綜合協調處發公告，因片區控規編制範圍調整，現終止西山區白魚口片區控制性詳細規劃項目。

按招標公告顯示，此案原本規劃範圍總面積約1281公頃，其中建設用地面積約903公頃，農林用地及水域面積約378公頃。這項大面積的工程，建設資金全部來自政府。

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昆明市政府今年8月25日與湖畔大學，簽署湖畔大學雲南分校合作框架協議，第一座湖畔大學分校選址昆明。當時雲南省委書記陳豪、省長阮成發會見了馬雲等企業家。

湖畔大學雲南分校建校時表明要「立足西南、面向全國、輻射南亞東南亞培養企業人才，打造國際化一流社區和創新創業城」。

湖畔大學是由內地企業家和學者柳傳志、馬雲、馮侖、郭廣昌、史玉柱、沈國軍、錢穎一、蔡洪濱、邵曉鋒共同發起創辦，位於杭州西湖浴鵠灣附近。

馬雲創辦的螞蟻集團早前被暫停上市、投資公司亦被反壟斷法罰款。

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責任編輯：葉卓偉