【輝瑞疫苗】法國最快月底開始接種 等候歐盟審批

新冠肺炎疫情全球大流行，各國都加緊審批新冠疫苗，以展開大規模接種，歐盟將於下周開會審批輝瑞疫苗。法國政府表示，如屆時歐盟批准使用輝瑞疫苗，法國最快將於本月底展開輝瑞疫苗接種。

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德國早前表示，希望歐盟於聖誕節前通過輝瑞（Pfizer）疫苗的使用授權。歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，簡稱：EMA）決定提前8日，於下周一（21日）展開會議決定是否批准使用輝瑞疫苗。

路透社引述歐盟高級官員指，歐盟料最快於下周三（23日）正式對輝瑞疫苗作緊急使用授權。

法國總理卡斯泰（Jean Castex）周三（16日）表示，歐盟如下周批准輝瑞疫苗，法國或於本月最後一周開始接種。卡斯泰指出長者會是首批接種者，當局也會於1月加快疫苗計劃。

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法國當局希望於明年1月至2月，安排約100萬名療養院長者或工作人員接種疫苗，3月至6月再安排1,400萬至1,500萬人接種。

法國目前已訂購約2億劑疫苗，卡斯泰預計法國今年底前將接收其中116萬劑疫苗，明年1月5日至6日接收第二批的67.7萬劑疫苗，並於明年2月接收第三批的160萬劑疫苗。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 法國政府表示，如屆時歐盟批准使用輝瑞疫苗，法國最快將於本月底展開輝瑞疫苗接種。