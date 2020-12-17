港鐵參與北環線規劃及設計 中午再升近1%

港鐵（00066）獲政府邀請，開展北環線項目的詳細規劃及設計。港鐵延續昨日升勢，中午收報43.55元升0.8%。

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北環線第一期預計於2023年動工建造，並在2027年竣工；而北環線第二期預計於2025年動工建造，並在2034年竣工。造價預計達620億元。

北環線是《鐵路發展策略2014》中建議的七個鐵路方案之一，該項目包括設置古洞站，並在現有西鐵線錦上路站及古洞站之間興建一條10.7公里長的連接鐵路。港鐵公司建議北環線的建造分兩期推展。第一期為落馬洲支線上增設古洞站；第二期為錦上路站及古洞站之間的北環線主線，並於新田、牛潭尾及凹頭增設三個中途站。

運輸及房屋局估計，古洞站在50年的營運期內可為公眾合共節省約1.35億小時。古洞站的經濟效益，包括上述節省的時間價值，估計約為140億元（按2015年價格計算）。北環線第二期連接東鐵線及西鐵線，在新界及九龍形成一個環狀鐵路，從而大大改善新界東與新界西之間的運輸連接。北環線主線將為附近的居民提供替代運輸選擇，並且減少現有人口和日後因北環線沿線發展所帶來新增人口的行程時間。

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