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Google TV將引入Apple TV應用程式　明年年初開始支援

科技 12:19 2020/12/17

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Google最近發表最新的Chromecast串流裝置，並宣佈明年將在安裝Google TV的Chromecast中，引入Apple TV應用程式。

現時不少智能電視均支援Apple TV應用程式。近日Google發表最新的Chromecast串流裝置，並宣佈將會在安裝Google TV的Chromecast中，引入Apple TV應用程式，該功能於明年年初開始支援。

一直以來，蘋果（Apple）與Google作為長期的競爭對手，近日兩企卻宣佈合作，Google計劃在安裝Google TV的Chromecast中，加入Apple TV平台的應用程式。未來使用Google TV的用戶，可在裝置上使用iTunes購買項目、Apple TV+服務以及Apple TV訂閱頻道。

<<【機器學習】Google Photos新增相片新功能　將為2D相片加入3D立體效果

<< 【Google死機】Google服務昨癱瘓　YouTube被揭損失1300萬元廣告收入

在加入Apple TV應用程式後，Google TV將會支援更多影片服務。當中包括Netflix、亞馬遜Prime Video、HBO Max、Hulu、Disney+、Peacock等影片串流平台。據了解，明年開始，該功能率先在安裝有Google TV的Chromecast上啟動，日後再開放至其他Android TV 裝置。

責任編輯：李寶如

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