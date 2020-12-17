【輝瑞疫苗】有人接種後嚴重過敏 拜登顧問：僅為小代價

美國疫情持續之際，輝瑞（Pfizer）疫苗在美國施打，美國阿拉斯加州有一名護理員在接種輝瑞疫苗後，出現嚴重過敏。不過，美國候任總統拜登的顧問奧斯特霍爾姆認為，即使接種輝瑞疫苗後出現嚴重過敏反應，都只是「付出很小的代價」（a small price to pay）。他指，他願意冒住在接種輝瑞疫苗後可能出現嚴重過敏反應的風險，而換來得到保護自己避免染疫的機會。

美國一護理員接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏 【下一頁】

拜登（Joe Biden）顧問、明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任奧斯特霍爾姆（Michael Osterholm）指，對於阿拉斯加州有護理員接種輝瑞疫苗後出現嚴重過敏反應一事，必須認真看待。

奧斯特霍爾姆指，沒有人希望注射疫苗後出現有任何不良反應，民眾應緊記，接種疫苗是為了防止民眾因態染新冠肺炎而死亡，或患上重症。

特朗普將接種輝瑞疫苗 但由醫療團隊決定最佳時機 【下一頁】

奧斯特霍爾姆表示：

「對我來說，這是一個很小的代價。我願意（因接種疫苗）而手臂酸痛，我願意接受潛在副作用，以換取得到保護。」

（To me this is a small price to pay. I'm willing to get my sore arm, I'm willing to potentially have a reaction, to get protected.）

責任編輯：林嘉莉