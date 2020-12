【輝瑞疫苗】有人接種後嚴重過敏 拜登顧問：僅為小代價

美國疫情持續之際,輝瑞(Pfizer)疫苗在美國施打,美國阿拉斯加州有一名護理員在接種輝瑞疫苗後,出現嚴重過敏。不過,美國候任總統拜登的顧問奧斯特霍爾姆認為,即使接種輝瑞疫苗後出現嚴重過敏反應,都只是「付出很小的代價」(a small price to pay)。他指,他願意冒住在接種輝瑞疫苗後可能出現嚴重過敏反應的風險,而換來得到保護自己避免染疫的機會。

拜登(Joe Biden)顧問、明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任奧斯特霍爾姆(Michael Osterholm)指,對於阿拉斯加州有護理員接種輝瑞疫苗後出現嚴重過敏反應一事,必須認真看待。

奧斯特霍爾姆指,沒有人希望注射疫苗後出現有任何不良反應,民眾應緊記,接種疫苗是為了防止民眾因態染新冠肺炎而死亡,或患上重症。

奧斯特霍爾姆表示:

「對我來說,這是一個很小的代價。我願意(因接種疫苗)而手臂酸痛,我願意接受潛在副作用,以換取得到保護。」

(To me this is a small price to pay. I'm willing to get my sore arm, I'm willing to potentially have a reaction, to get protected.)

責任編輯:林嘉莉